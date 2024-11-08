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陈森：做好绿色金融大文章 支持经济社会可持续发展

2024年11月08日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，中国太保产险副总经理、财务负责人、总精算师陈森做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，做好绿色金融大文章，支持经济社会可持续发展，是保险公司行顺应全球ESG发展趋势，践行金融工作政治性、人民性的重要体现。

陈森表示，太保产险自2020年起开始战略性实践探索绿色保险，经过近几年的努力，实现多个“首创”：一是首创保险产品达33个，涉及绿色交通、绿色能源等领域；二是首创“大型活动‘全面风险保障+碳中和’的会展绿色办会模式”，多次为进博会、服贸会等提供服务；三是首创建立通过用户授权，对客户低碳减排行为进行测算、激励的碳普惠平台，目前已在全国范围上线；四是首创“实物+财务+碳排放”的一体化管理模式，截至2024年9月底，公司内部实现碳排放量同比下降12.2pt。

据陈森介绍，今年进博会期间，中国太保为进博会提供了总保额达1.27万亿元的一站式综合保险保障方案。在保险保障方面，今年在人员类保障方面升级了交通意外医疗，将保额从5万元升级至6万元。在风险管理方面，高度重视风控查勘工作，积极发挥保险的安全管理与服务作用，以主动担当和技术供给做好全生命周期的服务输出。

“金融作为推动可持续发展的重要力量，顺应绿色、低碳、智能的航运业发展新趋势，为航运高质量发展提供了新的机遇和解决方案。”陈森表示，自2005年起，太保产险即开始承保LNG运输船建造险，为航运领域能源升级作出积极贡献。近三年来，共计承保33艘LNG运输船建造险，提供保险保障达181亿元。

此外，太保还承保了国产首艘和全球第一艘5G大型邮轮，该邮轮首次使用了电推发动机，并配备高级污水处理装置和环保燃料。同时，积极探索绿色技术创新体系保障，如提供绿色技术研发费用损失类保险及侵权损失保险等，保障航运低碳技术革新。

航运业被视为全球经济的生命线，承担着全球85%以上的货物运输任务，同时港口也是“用能大户”，是“双碳”目标实现的重要阵地。陈森表示，近年来，太保产险主要围绕三方面展开绿色实践：一是助力交通运输结构优化；二是助力海上风电、船载“新三样”等新业态发展；三是助力基础设施绿色智能化建设。

陈森表示，当前航运绿色转型正加快深入推进，太保产险将以更具前瞻性、全面性与系统性的方式继续探索助力船舶绿色发展新成效，激发航运新质生产力，打造“太保绿色实践样本”，做好“绿色金融大文章”。

(责编：罗知之、高雷)
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