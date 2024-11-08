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筱宫秀行：人工智能和大数据将加速促进企业发展升级

2024年11月08日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会期间，旭化成微电子株式会社社长筱宫秀行做客人民网主办的《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，今年“共创”是参展的一个关键词，除了此次展出采用中国车辆制作的演示车外，旭化成微电子近几年还在上海和深圳新设了共创中心，以促进与客户及外部合作伙伴的共创。“为了在引领全球市场的中国新能源车市场开发出革新型解决方案，我们正积极与客户及合作伙伴开展共创。”

中国有着全球最大的中等收入群体，对美好生活的追求将释放巨大的市场潜力。对此，筱宫秀行表示，汽车领域将更加要求车内空间体验感的提升，为此提供了高品质的沉浸式车内音频体验“VELVET SOUND for cars”。

谈到人工智能、大数据、5G+等新技术手段为企业发展带来哪些深刻变革时，筱宫秀行表示，人工智能和大数据将极大地促进企业发展的升级和提速，就所提供的解决方案而言，运用人工智能和机器学习可以提高解决方案的价值。“我们的优势在于提供集成解决方案，不仅包括模拟数字混合IC和传感器等硬件，还包括软件。未来通过运用人工智能和大数据来开发软件，可以为客户带来更多有价值的解决方案。”

(责编：罗知之、高雷)
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