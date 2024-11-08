筱宫秀行：人工智能和大数据将加速促进企业发展升级
2024年11月08日17:08 | 来源：人民网
小字号
人民网北京11月8日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会期间，旭化成微电子株式会社社长筱宫秀行做客人民网主办的《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，今年“共创”是参展的一个关键词，除了此次展出采用中国车辆制作的演示车外，旭化成微电子近几年还在上海和深圳新设了共创中心，以促进与客户及外部合作伙伴的共创。“为了在引领全球市场的中国新能源车市场开发出革新型解决方案，我们正积极与客户及合作伙伴开展共创。”
中国有着全球最大的中等收入群体，对美好生活的追求将释放巨大的市场潜力。对此，筱宫秀行表示，汽车领域将更加要求车内空间体验感的提升，为此提供了高品质的沉浸式车内音频体验“VELVET SOUND for cars”。
谈到人工智能、大数据、5G+等新技术手段为企业发展带来哪些深刻变革时，筱宫秀行表示，人工智能和大数据将极大地促进企业发展的升级和提速，就所提供的解决方案而言，运用人工智能和机器学习可以提高解决方案的价值。“我们的优势在于提供集成解决方案，不仅包括模拟数字混合IC和传感器等硬件，还包括软件。未来通过运用人工智能和大数据来开发软件，可以为客户带来更多有价值的解决方案。”
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 陈森：做好绿色金融大文章 支持经济社会可持续发展
- 人民网北京11月8日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，中国太保产险副总经理、财务负责人、总精算师陈森做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，做好绿色金融大文章，支持经济社会可持续发展，是保险公司行顺应全球ESG发展趋势，践行金融工作政治性、人民性的重要体现。 陈森表示，太保产险自2020年起开始战略性实践探索绿色保险，经过近几年的努力，实现多个“首创”：一是首创保险产品达33个，涉及绿色交通、绿色能源等领域；二是首创“大型活动‘全面风险保障+碳中和’的会展绿色办会模式”，多次为进博会、服贸会等提供服务；三是首创建立通过用户授权，对客户低碳减排行为进行测算、激励的碳普惠平台，目前已在全国范围上线；四是首创“实物+财务+碳排放”的一体化管理模式，截至2024年9月底，公司内部实现碳排放量同比下降12.2pt。…
- 评论
- 关注