人民网北京11月8日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，上海电气集团副总裁贾廷纲做客人民网主办的《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，全球合作带来的是探索新技术、新服务、新项目，深化科技合作，推动创新发展的重要机会。“进博会的举办，为各国企业搭建了一个开放合作的新平台，促进了贸易自由化和经济全球化。”

贾廷纲表示，进博会创造了中国企业与全球优秀企业交流的平台，推动技术创新、转型升级，拓展了国际市场与合作空间，为企业可持续发展注入了强大动力。

目前，绿色转型与高质量发展已成为全球共识，是实现可持续发展的必由之路。今年的政府工作报告中提出，要大力发展绿色低碳经济。贾廷纲表示，上海电气在三条路径上进行了“双碳”布局。第一条是能效提升，第二条是能源替代，第三条是资源的循环利用。

在传统能源领域，上海电气已经提供了全球最低发电煤耗的机组。同样，在新能源领域的风电、光伏、储能、氢能等产业，上海电气已经实现了整体布局。

贾廷纲表示，上海电气将多领域的技术路线进行打通、组合、再创新之后，形成了几套系统化的解决方案，可以满足绿色园区（零碳产业园区）、绿色工厂的可持续发展需求。

其中，公共性的产业园区是推进国家“双碳”战略过程的抓手。以长三角为例，公共园区占全国接近1/5，很多园区都是出口型的。

贾廷纲表示，全球化一直是上海电气发展的底色，截至目前已累计实施境外投资项目68个。“我们正在通过这种方式，让中国企业的技术、装备和管理‘走出去’服务全球，为项目所在地区的居民带来实实在在的经济发展和民生改善。”

贾廷纲表示，上海电气打造的星云智汇工业互联网平台已入选国家双跨平台，目前所连接的设备超过46万台，设备价值超过了2000亿，服务于能源、工业等13类行业用户，支撑产品的全生命周期管理。比如，现已基于人工智能方法，建立了风电、火电、燃机等高端装备故障诊断模型。根据传感器采集到的数据，对故障项即时诊断形成解决方案，对设备运行状态进行实时监测、评估，对风险项提前预警，降低了设备运行维护成本，增加了设备运行寿命，提升了设备运行的稳定性。“这些智能诊断技术的实现，离不开5G+技术的发展，数据的快速传输对于工业互联网的发展起到了关键性的推动作用。”

贾廷纲指出，上海电气不仅在传统能源装备领域持续巩固优势，更在核电装备制造产业链、船舶工业产业链、陆上交通产业链、航空航天产业链、智能电网及油气化工产业链等关键产业链上取得了重要突破，有力驱动着产业经济实现新增长。

据贾廷纲介绍，近年来，上海电气全面布局了智能电网、新能源汽车和轨道交通板块；还通过提供自动化钻铆系统、复合材料系统等关键产品及集成服务，积极参与飞机制造过程。此外，还涉足飞机重要子系统及零部件的制造，以及航天专用设备的研发与生产，助力中国航空航天工业蓄势腾飞。

(责编：罗知之、高雷)

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