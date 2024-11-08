人民网北京11月8日电 （记者许维娜）11月15-16日，2024操作系统大会即将在北京中关村国际创新中心召开。与会嘉宾将共同探讨操作系统产业发展方向和未来机遇，联合伙伴展示最新合作成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新，不断激发新质生产力。

“开源”思想起源于互联网技术社区，开源的历史就是互联网的发展史。大数据、云计算、移动互联网、超级计算机的发展都离不开开源社区的贡献。

记者了解到，中国的开源项目越来越多，开源社区也愈加成熟。2024年9月于北京举行的2024开放原子开源生态大会上公布的信息显示：我国首家开源基金会开放原子开源基金会目前已累计吸纳120余家捐赠单位、20多个开源项目进入孵化阶段，作为数字基础设施开源操作系统代表的开源欧拉社区汇聚贡献者已经2万余人，用户数量超过350万，为全球153个国家和地区提供基础计算服务。

开源降低了创新门槛，让更多贡献者参与前沿领域的创新。越来越多的组织、企业和个人，都在积极参与开源、贡献开源、回馈开源，为开源生态的发展贡献力量。

以开源社区openEuler为例，2019年12月31日，openEuler正式开源，2021年11月9日，华为携手伙伴将openEuler操作系统正式贡献给开放原子开源基金会。数据显示，截至2024年10月，openEuler开源社区已吸引20000+名开源贡献者，1800+单位成员，100+个特别兴趣小组，众多研究机构和高校加入社区，贡献社区，合并请求PR超19万，全球下载量突破350万。国内外多家主流的操作系统厂商也基于openEuler发布开源欧拉路线商业发行版，实现了全产业共同发展。

另据IDC报告显示，2023年openEuler系在中国服务器操作系统市场份额达到36.8%，实现了跨越式发展，为数字中国打造了坚实可靠的软件底座。业内人士认为，openEuler正在加速成为全球重要的数字基础设施操作系统，openEuler社区也正在逐步成为国际前沿的开源操作系统社区。

(责编：罗知之、高雷)

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