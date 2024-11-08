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财政部：三方面发力 对新增隐性债务保持“零容忍”

2024年11月08日18:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月8日电 （记者罗知之）11月8日下午，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安在发布会上表示，防范化解地方政府债务风险，在解决存量债务风险的同时，必须坚决遏制新增隐性债务。财政部将会同相关部门从三个方面发力，持续保持“零容忍”的高压监管态势，对新增隐性债务发现一起、查处一起、问责一起。

一是监测口径更全。财政部正会同有关部门健全信息共享和监管协同机制，全口径监测地方政府承担偿还责任的债务情况，动态分析、及时预警、防范风险。关于融资平台经营性债务，按照有关要求，金融管理部门已经研究制定了金融支持地方债务化解的政策举措，财政部将积极配合抓好现有金融支持政策落实。 

二是预算约束更强。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，持续加强预算管理，督促地方依法合规建设政府投资项目；对未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目，一律不得实施，坚决堵住地方违法违规举债的途径。

三是监管问责更严。强化收集新增隐性债务线索，及时掌握违规举债新手段、新变种，推动监管从事后“救火补漏”向事前“防患于未然”延伸。严格落实地方政府违规举债问责制。同时，财政部将不断完善地方政府债务管理，加快建立同高质量发展相适应的中国特色债务体系。

(责编：罗知之、章斐然)
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