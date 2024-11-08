前三季度我国经常账户顺差17130亿元
2024年11月08日19:43 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局11月8日发布的我国国际收支平衡表初步数据显示，2024年前三季度，我国经常账户顺差17130亿元；2024年三季度，我国经常账户顺差10441亿元。
国家外汇管理局有关负责人表示，2024年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动总体稳定有序。
该负责人表示，前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差5182亿美元，同比增长17%，货物贸易规模稳步增长；服务贸易逆差1814亿美元，其中旅行逆差同比增长30%，新兴生产性服务业顺差增长。
此外，该负责人介绍，前三季度，双向直接投资平稳有序，我国对外股权性质直接投资净流出987亿美元，各类企业“走出去”整体合理有序；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入600亿美元。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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