人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前三季度我国经常账户顺差17130亿元

2024年11月08日19:43 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月8日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局11月8日发布的我国国际收支平衡表初步数据显示，2024年前三季度，我国经常账户顺差17130亿元；2024年三季度，我国经常账户顺差10441亿元。

国家外汇管理局有关负责人表示，2024年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动总体稳定有序。

该负责人表示，前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差5182亿美元，同比增长17%，货物贸易规模稳步增长；服务贸易逆差1814亿美元，其中旅行逆差同比增长30%，新兴生产性服务业顺差增长。

此外，该负责人介绍，前三季度，双向直接投资平稳有序，我国对外股权性质直接投资净流出987亿美元，各类企业“走出去”整体合理有序；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入600亿美元。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丰田中国刘鹏：与中国市场共创美好生活
　　丰田汽车（中国）投资有限公司副总经理刘鹏做客“2024进博会客厅”栏目。人民网 欧阳易佳摄 人民网上海11月8日电 （记者车柯蒙）1964年，皇冠轿车通过广交会首次进入中国市场，60年间，面对日新月异的中国汽车市场，丰田在推动自身发展的同时，与中国汽车产业共同发展。…
业界：构建生态圈 推动矿产资源供应链可持续发展
　　人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）矿产资源供应安全保障是构建现代化产业体系的关键支撑。“矿产资源供应链生态圈主体应正视机遇和挑战、共促开放和合作新发展，秉持长期主义、共建包容和谐新业态，共育产业发展新动能，为矿产资源供应链可持续发展贡献力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部