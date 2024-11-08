丰田汽车（中国）投资有限公司副总经理刘鹏做客“2024进博会客厅”栏目。人民网 欧阳易佳摄

人民网上海11月8日电 （记者车柯蒙）1964年，皇冠轿车通过广交会首次进入中国市场，60年间，面对日新月异的中国汽车市场，丰田在推动自身发展的同时，与中国汽车产业共同发展。在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，丰田汽车（中国）投资有限公司副总经理刘鹏在做客人民网“2024进博会客厅”栏目时表示，将进一步践行“做当地最好的企业公民”的承诺，与中国市场共创美好生活。

第七届进博会丰田展台。人民网记者 车柯蒙摄

在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）丰田的展台上，这样的愿景已经有了轮廓。丰田和小马智行合作的铂智4X Robotaxi惊喜亮相；“换氢”模式在商用车的具体实践得以展示……

在刘鹏看来，进博会无疑是扩大朋友圈，共同推动行业合作共赢的重要平台。“以氢能领域为例，行业正处于培育期，车辆的技术、应用场景、基础设施等诸多领域还存在待解决的课题。”刘鹏表示，通过进博会，可以结识从能源端到产业链的各环节合作伙伴，进一步解决行业发展的短板。

当前，汽车行业进入多元化竞争时代，一方面，要满足消费者对出行体验日益提高的需求；另一方面，要关注节能环保，推动真正全产业链的碳中和。对于车企而言，这既是挑战，也是机遇。

丰田给出的答案，是“多路径新能源技术”。据刘鹏介绍，在氢能技术方面，丰田着重在商用车领域发力，本届进博会全球首次展出的额定功率为300kw的TL Power300燃料电池系统（双系统），已率先搭载在49t燃料电池牵引车上；在纯电动车方面，即将上市的bZ3C与铂智3X两款车型将为消费者带来更加安全舒适的驾驶感受；混合动力技术历经27年匠心磨砺，已升级至第五代，在全球拥有超过2800万、中国超过330万用户；聚焦车载废旧电池回收再利用，Sweep储能系统，能够储存太阳能光伏、风力发电等可再生能源电力，储能系统并入电网后，能够起到削峰填谷，调压调频等作用，大幅提升了可再生能源的使用效率。

“伴随着能源结构的转变，主流技术也不断演化升级，最终助力实现碳中和目标。”他说。

今年，恰逢丰田进入中国市场60年，这也正是中国汽车工业高速发展的60年。如何在竞争愈发激烈的市场实现高质量发展？刘鹏表示，要和中国伙伴一起走在行业的前沿，以合作谋共赢。

这样的路径也已有了实践。8月20日，华丰燃料电池有限公司及联合燃料电池系统研发（北京）有限公司新工厂在北京经济技术开发区正式投产。这正是丰田与中国本土合作伙伴共同推进的燃料电池项目迈入新阶段，通过本地化研发，进一步加快适合中国市场产品的研发与市场投入速度。

“以皇冠汽车为例，我们希望从原来的进口、到在华组装，再到将来在中国面向全球消费者打造创新性产品。”刘鹏表示，作为跨国企业，期望丰田中国能够以革新驱动，引领行业发展。

“扎根中国，量产幸福”，秉承这样的初心和目标，丰田深耕中国市场六十年，七赴进博会之约。以进博会为窗口，丰田再一次展露心声：助力实现碳中和、共同创建美好生活。

(责编：罗知之、高雷)

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