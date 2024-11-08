人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：构建生态圈 推动矿产资源供应链可持续发展

2024年11月08日19:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）矿产资源供应安全保障是构建现代化产业体系的关键支撑。“矿产资源供应链生态圈主体应正视机遇和挑战、共促开放和合作新发展，秉持长期主义、共建包容和谐新业态，共育产业发展新动能，为矿产资源供应链可持续发展贡献力量。”中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团董事长姚林7日在第二届矿产资源供应链可持续生态开发者大会上说。

中国钢铁工业协会数据显示，今年以来，钢铁行业进入“减量优化、存量优化”阶段的特征日益明显。前三季度，我国进口铁矿石均价同比下降0.8%，钢材价格指数均值同比下降7.67%。钢价降幅明显大于矿价降幅，主要原料成本高企导致钢企利润空间进一步被挤压。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维认为，我国工业化、城镇化正在持续推进，预计我国钢铁需求在较长一段时间仍将保持较高水平。我国钢铁行业平稳运行、可持续发展同样有利于供应链上各企业的持续稳定健康发展。当下，钢铁材料面临其他材料替代压力明显加大，“钢铁+铁矿”产业链生态圈的合作更加重要。

为推动矿产资源供应链可持续发展，会议同期发布了中国矿产铁矿石大数据平台。作为首个覆盖铁矿石从勘探到冶炼全产业链供应链的大数据平台，该平台携手铁矿石探、产、供、储、销全产业链合作伙伴，构筑行业可信数据空间，建设分布式数据共治共享平台，打造“矿物元域”，汇聚全产业链供应链行业数据。

据介绍，平台基于人工智能、大数据分析技术，搭建“全、准、快、智”的大数据产品体系，可为用户提供精准化、多样化数据产品服务，发挥数据要素乘数效应和创新驱动作用，助力培育新质生产力、服务行业高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丰田中国刘鹏：与中国市场共创美好生活
　　丰田汽车（中国）投资有限公司副总经理刘鹏做客“2024进博会客厅”栏目。人民网 欧阳易佳摄 人民网上海11月8日电 （记者车柯蒙）1964年，皇冠轿车通过广交会首次进入中国市场，60年间，面对日新月异的中国汽车市场，丰田在推动自身发展的同时，与中国汽车产业共同发展。…
业界：构建生态圈 推动矿产资源供应链可持续发展
　　人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）矿产资源供应安全保障是构建现代化产业体系的关键支撑。“矿产资源供应链生态圈主体应正视机遇和挑战、共促开放和合作新发展，秉持长期主义、共建包容和谐新业态，共育产业发展新动能，为矿产资源供应链可持续发展贡献力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部