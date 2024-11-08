人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）矿产资源供应安全保障是构建现代化产业体系的关键支撑。“矿产资源供应链生态圈主体应正视机遇和挑战、共促开放和合作新发展，秉持长期主义、共建包容和谐新业态，共育产业发展新动能，为矿产资源供应链可持续发展贡献力量。”中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团董事长姚林7日在第二届矿产资源供应链可持续生态开发者大会上说。

中国钢铁工业协会数据显示，今年以来，钢铁行业进入“减量优化、存量优化”阶段的特征日益明显。前三季度，我国进口铁矿石均价同比下降0.8%，钢材价格指数均值同比下降7.67%。钢价降幅明显大于矿价降幅，主要原料成本高企导致钢企利润空间进一步被挤压。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维认为，我国工业化、城镇化正在持续推进，预计我国钢铁需求在较长一段时间仍将保持较高水平。我国钢铁行业平稳运行、可持续发展同样有利于供应链上各企业的持续稳定健康发展。当下，钢铁材料面临其他材料替代压力明显加大，“钢铁+铁矿”产业链生态圈的合作更加重要。

为推动矿产资源供应链可持续发展，会议同期发布了中国矿产铁矿石大数据平台。作为首个覆盖铁矿石从勘探到冶炼全产业链供应链的大数据平台，该平台携手铁矿石探、产、供、储、销全产业链合作伙伴，构筑行业可信数据空间，建设分布式数据共治共享平台，打造“矿物元域”，汇聚全产业链供应链行业数据。

据介绍，平台基于人工智能、大数据分析技术，搭建“全、准、快、智”的大数据产品体系，可为用户提供精准化、多样化数据产品服务，发挥数据要素乘数效应和创新驱动作用，助力培育新质生产力、服务行业高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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