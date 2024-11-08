我国金融消费者和投资者保护工作协调机制正式建立
2024年11月08日20:23 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者李延霞、张千千）记者8日从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局近日联合中国人民银行、中国证监会在京召开第一次金融消费者和投资者保护监管联席会议，标志着金融消费者和投资者保护工作协调机制正式建立。
根据会议透露的信息，金融监管总局将会同中国人民银行、中国证监会在中央金融办的指导下，充分发挥联席会议功能作用，加强金融消费者和投资者保护统筹规划，强化法规制度和政策措施协同，健全完善投诉处理、纠纷调解、公众教育等方面工作机制，交流各自监管领域人民群众反映强烈的突出问题，研究推进跨市场、跨领域金融消费者和投资者保护重大问题治理举措，开展金融消费者、投资者教育和国际交流。
会议强调，要督促金融机构将保护金融消费者、投资者合法权益各项要求嵌入业务经营各环节、全流程，切实落实主体责任，不断提升金融服务质效，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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