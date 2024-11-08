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“把脉”空气质量 我国自主研发的空气质量模式发布

2024年11月08日21:40 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者张泉）我国科研团队自主研发的空气质量模式——排放与大气过程集成耦合社区模式（EPICC-Model）11月8日在京发布并开放源代码。此空气质量模式是国家重大科技基础设施——地球系统数值模拟装置的重要组成部分，将为更好研究空气质量变化规律和机理、开展空气质量评估和预报等提供科技支撑。

EPICC-Model开源发布仪式现场。（中国科学院大气物理研究所供图）

EPICC-Model开源发布仪式现场。（中国科学院大气物理研究所供图）

“空气质量模式是一种复杂的大气仿真系统，通过模拟污染物在大气中的传输、化学转化、沉降迁移等过程，帮助我们研究空气质量变化的规律和机理。”中国科学院大气物理研究所研究员王自发说，空气质量模式可用于灰霾、酸雨等环境问题的成因分析和污染溯源，并可对污染过程进行提前预警。

EPICC-Model由中国科学院大气物理研究所、北京大学、清华大学、南京信息工程大学、暨南大学等单位共同研发，采用“插拔式”模块集成方式，实现了工程化协同开发，耦合了一系列复合污染条件下的物理化学新机制。

据介绍，EPICC-Model总计20余万行程序代码，可科学合理表征氮氧化物、臭氧、细颗粒物（PM2.5）等主要大气污染物的生消演变过程。

“EPICC-Model代码开源共享，旨在为大气环境模拟及相关研究提供一个协同开发、集成耦合的开放平台，助力提升我国空气质量模式的自主研发速度和先进性，为更好开展大气环境治理提供有力科技支撑。”王自发说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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