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市场监管总局发布《标准必要专利反垄断指引》

2024年11月08日22:34 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者赵文君）市场监管总局8日对外发布《标准必要专利反垄断指引》。

在数字经济时代，技术标准化对于提高产品之间的互联互通性、促进国际国内贸易和推动经济发展有重要作用，技术标准中包含的必不可少和不可替代的专利被称为标准必要专利。

指引共六章二十二条，界定标准必要专利相关概念，提出涉及标准必要专利的垄断行为分析原则以及相关市场界定思路，建立事前事中监管规则。加强信息披露、许可承诺、善意谈判等行为指引和高风险行为预防，有利于为广大经营者提供清晰明确的行为遵循，促进市场公平竞争，保护产业创新发展动力。

据介绍，标准必要专利许可覆盖无线通信、音视频、物联网等众多领域，主体趋向多元，模式日益复杂，在正常商业行为和反竞争行为之间存在模糊地带，增加了企业经营活动的不可预期性，也为反垄断监管执法带来挑战。

标准必要专利领域的公平竞争问题，涉及国内国际两个市场，与众多产业创新发展密切相关。制定出台指引有利于主动顺应国际治理趋势和产业发展大势，推动健全我国标准必要专利治理体系，及时、准确、充分释放我国政府统筹保护知识产权和促进公平竞争的政策导向，推动打造统一规范有序、鼓励创新发展的市场环境，也有利于更好参与全球公平竞争治理，服务高水平对外开放，提升我国产业国际竞争力。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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