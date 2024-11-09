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财政部：支持房地产市场健康发展的相关税收政策即将推出

2024年11月09日00:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者申铖、王雨萧）财政部部长蓝佛安8日在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上表示，正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度。其中，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。

　　“今年的增量政策力度大，对经济的拉动效应正在显现，不少政策效应明年还会持续释放。我们将加力推进相关工作，已经出台的抓好落地实施，尚未出台的尽快推动出台。”蓝佛安说，隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。

　　“另一方面，结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策。”蓝佛安说，一是积极利用可提升的赤字空间；二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例；三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设；四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模；五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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