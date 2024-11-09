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出行报销更便利！民航旅客运输服务领域推广使用全面数字化的电子发票

2024年11月09日00:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月8日电（记者王雨萧）8日，国家税务总局、财政部、中国民用航空局联合对外发布公告，自2024年12月1日起，在我国民航旅客运输服务领域推广使用全面数字化的电子发票——航空运输电子客票行程单。

　　记者了解到，电子行程单全面推广使用后，旅客通过电子行程单自动化、智能化开具及交付服务，满足不同类型需求，无需再获取纸质行程单。单位财务人员可以通过电子行程单开展无纸化报销、入账、归档、存储等业务，实现相关业务“网上办”；单位可通过登录电子发票服务平台，查询电子行程单对应的增值税税额并按规定勾选抵扣，免去按照总价进行换算的计算程序，减轻工作量。

　　为方便旅客和单位，民航旅客运输服务领域推行使用中设置了2024年12月1日至2025年9月30日的过渡期。过渡期内，纸质行程单、电子行程单、其他发票并行使用。需要注意的是，纸质行程单、电子行程单、其他发票三者之间不可重复开具。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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