全国登记在册经营主体达1.88亿户
2024年11月09日05:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京11月8日电 （记者赵文君）市场监管总局统计，截至2024年9月30日，全国登记在册经营主体1.88亿户，较去年同期增长3.9%。其中，企业6020万户、个体工商户1.25亿户，同比分别增长6.1%、3.0%。
新设经营主体保持较好增长势头。前三季度，全国新设经营主体2069.6万户。其中，新设企业662.2万户，新设个体工商户1402.4万户，新设农民专业合作社5万户。
区域经营主体发展均衡稳定。前三季度，东部新设经营主体920.3万户、中部新设557.4万户、西部新设456.8万户、东北部新设135.1万户。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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