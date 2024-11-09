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10月份进出口增速较9月份加快近4个百分点——

中国外贸保持平稳增长（锐财经）

本报记者 汪文正
2024年11月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　江西省抚州市南丰县依托资源优势，大力发展精品蜜橘种植，带动柑橘类蜜饯、果酱、果汁等精深加工产业发展，促进对外贸易，增加用工岗位。图为11月8日，在南丰县鸿远果业公司车间内，工人分选包装出口的南丰蜜橘。
　　谢 东摄（人民视觉）

　　近年来，中车长江铜陵车辆有限公司加大研发投入，积极开拓海外市场，产品出口20多个国家和地区。图为在该公司生产车间，工人加紧赶制销往海外的外贸订单产品。
　　梅建广摄（人民视觉）

　　海关总署11月7日发布的数据显示，今年前10个月，中国货物贸易进出口同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。海关总署有关负责人表示，中国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。

　　与传统贸易伙伴进出口回暖

　　前10个月，中国货物贸易进出口总值达到36.02万亿元。从10月当月看，货物贸易进出口同比增长4.6%。“在一揽子增量政策集中发力背景下，10月份进出口增速较9月加快近4个百分点。”海关总署统计分析司司长吕大良说。

　　看不同贸易方式，前10个月，中国一般贸易进出口23.09万亿元，增长3.9%，占外贸总值的64.1%，其中出口13.58万亿元、增长7.8%；加工贸易进出口6.53万亿元，增长4%，占外贸总值的18.1%；以保税物流方式进出口5.09万亿元，增长14%。

　　看主要贸易伙伴，前10个月，中国与第一大贸易伙伴东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口3.36万亿元，增长12.5%；自东盟进口2.31万亿元，增长3.8%。对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，出口9.48万亿元，增长8%；进口7.46万亿元，增长3.9%。

　　值得注意的是，前10个月，中国与欧美等传统贸易伙伴进出口呈回暖趋势。

　　具体看，中国与第二大贸易伙伴欧盟贸易总值为4.64万亿元，增长1.2%，占外贸总值的12.9%。其中，对欧盟出口3.04万亿元，自欧盟进口1.6万亿元。与美国贸易总值为4.01万亿元，增长4.4%，占外贸总值的11.1%。其中，对美国出口3.04万亿元，增长4.9%；自美国进口9694.8亿元，增长2.9%。

　　10月出口增速创新高

　　10月份，中国出口同比增长11.2%，增速创2023年5月以来新高。东方金诚研究发展部总监冯琳分析，10月出口增速超预期，主要受短期扰动消退、出口新动能保持强劲增长、去年同期基数偏低等因素影响。

　　从产品类别看，机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口保持两位数增长。前10个月，中国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；汽车6985.4亿元，增长20%。

　　从主要出口目的地来看，10月当月中国对主要贸易伙伴出口增长较快。其中，10月对美出口增速为8.1%，较9月加快5.9个百分点；对欧盟、日本出口增速分别为12.7%和6.8%，分别较9月加快11.4和13.9个百分点；对东盟的出口增速为15.8%，较9月加快10.3个百分点。

　　关于出口走势，中国世界贸易组织研究会副会长霍建国预计，年末是西方国家传统消费旺季，有望对今年最后两个月出口产生一定拉动作用。毕马威联合中国贸促会商业行业委员会近期发布的报告显示，下半年中国企业外贸信心指数为10.3，处于信心扩张期，出口仍将保持韧性。

　　国务院发展研究中心对外经济研究部副研究员陈红娜认为，政府和企业应形成合力，抓住年底外贸旺季的时间窗口，“加快释放政策红利，引导企业多元化布局海外市场，深化区域合作领域与范围，注重培育外贸竞争新优势，做好全年外贸冲刺与收官”。

　　全年外贸将保持质升量稳

　　如何看待全年外贸形势？近期举行的广交会、进博会是一个较好的观察视角。

　　第136届广交会规模继续扩大，人形机器人、智能设备、脑机接口等超11万件智能产品吸引全球目光；第七届进博会迎来约3500家全球参展企业，包括297家世界500强和行业龙头企业，还有来自多国近800个采购团体参展与会，数量创历届新高……从“卖全球”到“买全球”，大型展会持续推动中国外贸高质量发展。

　　从外贸主体看，民营企业、外资企业等主体活力不断增强。

　　民营企业仍是中国外贸“主力军”。前10个月，民营企业进出口19.85万亿元，增长9.3%，占外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口13.37万亿元，增长9.3%，占出口总值的64.3%；进口6.48万亿元，增长9.3%，占进口总值的42.6%。前10个月，外商投资企业进出口10.61万亿元，增长1.3%，占外贸总值的29.5%。

　　各类外贸主体面向新兴市场“出海”步伐加快。数据显示，前10个月，中国共有17.8万家企业与拉美地区开展贸易，同比增加6.9%，推动对拉美进出口增长9.1%，高出外贸整体增速3.9个百分点。

　　总体看，中国外贸平稳增长的态势没有改变。“前10个月，中国外贸规模持续扩大，结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。”吕大良说。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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