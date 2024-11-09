本报记者 徐佩玉 廖睿灵

“四叶草”里，一边是参展商忙着秀新品、谈合作，一边是采购商忙着“下单”全球好物。

在第七届中国国际进口博览会签约仪式上，中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）与日立、ABB、施耐德电气、大金等12家参展商签署战略采购协议，总签约成交金额较去年增长20%。今年是中建二局第六次在进博会平台采购建筑产品，采购中越来越注重产品对绿色低碳技术成果的应用。“利用进博会搭建的国际采购平台，我们可以全方位甄选优质好物，考量产品的绿色低碳成色，实现‘买全球’。通过引入全球高端工程设备，探索低碳、智慧建造方案，我们可以打造环境更舒适、建筑能耗更低、建筑运行碳排放强度更小的好房子。”中建二局商务负责人说。

在本届进博会专场签约活动上，中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）与来自沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、日本、法国、马来西亚、美国、德国、印度、泰国等10余个国家和地区的20余家企业签订采购合作协议，在原油与成品油、高品质化工品、食品与农产品、高端智能装备、科技研发、生产数字化服务等多个领域达成合作，采购总额超过136亿美元。中国中化已连续7年参加进博会，并持续举办专场签约活动，截至今年，累计签署采购意向金额已超800亿美元。同时，中国中化今年组织旗下5家海外企业参展，与中国客户签订多笔供货协议，销售总额超过15亿美元。

国务院国资委有关负责人介绍，今年中央企业的采购清单呈现三个特点：在聚焦科技创新方面，高端化、智能化、绿色化商品品类进一步丰富。其中，人工智能、新材料、生物技术等领域采购成交有望实现量质齐升。在加强安全支撑方面，积极与合作伙伴签署油气、矿产品、小麦、大豆等大宗商品采购协议，保障粮食、能源资源的稳定供给。在助力美好生活方面，加大优质日用消费品、食品农产品、医疗器械和医疗保健等商品采购。

此外，围绕高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术等科技前沿领域，35家中央企业派出了57个专业团组进行探馆，特别是聚焦展品首发首展开展专业观摩，最大限度用好全球创新资源，深化科技创新合作，助力科技成果转化。

国务院国资委国际合作局有关负责人介绍，本届进博会，中央企业及所属近1400家企业约2万名专业观众到场观展、洽谈和采购。进博会期间，国资央企加强与优秀跨国企业、各类所有制企业交流互鉴，共享机遇、共谋发展，不断扩大央企“朋友圈”，推动新质生产力要素充分涌动，进一步丰富进博会作为全球共享的国际公共产品内涵。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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