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进博会国家展组展机构交流互动活动举办

2024年11月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者史志鹏）11月8日，第七届进博会“四叶同心·各国欢聚”国家展组展机构交流互动活动在国家会展中心（上海）举办，多国驻华使领馆外交官和国家展组展机构代表齐聚一堂，畅叙友谊、畅谈合作。

　　中国国际进口博览局副局长李国清表示，这是进博会国家展首次举办组展机构大型交流互动活动。国家展是进博会重要组成部分，七年来，共有146个国家和4个国际组织参展，不同文化在此交汇融合，成为展示各国综合形象的百花园。期待与各国组展机构共同携手、共创精彩，继续为促进全球经贸合作交流贡献力量。

　　活动中，嘉宾们参与中国非物质文化遗产互动体验，观看中国传统民乐表演，并集体参观中国馆，多形式、多层次、多角度感受中国文化，深入了解中国式现代化发展成就。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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