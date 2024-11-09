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10月全国企业销售收入环比提高

2024年11月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京11月8日电  （记者汪文正）近期我国加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，有效提振市场信心，增强发展动力。国家税务总局近日发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入环比提高1.3个百分点。

　　具体来看，中西部地区增长较快，部分重点省份支撑明显。10月份，中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%，较9月分别提高3.2个和1.1个百分点。分省份看，浙江、广东、四川、河南等省份增速相对较快，销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5%。

　　高技术及装备制造继续向好。10月份，制造业销售收入同比增长1.3%，较9月提高2.2个百分点。其中，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%和5.1%，拉动作用明显。

　　现代服务业持续较快增长，高技术服务加快成长。10月份，科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%和7.3%，均显著高于全国企业销售总体增速。高技术服务业销售收入同比增长10.9%，在高基数下保持两位数较快增长。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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