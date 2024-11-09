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“振兴链组”助力乡村全面振兴

本报记者 武少民
2024年11月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，在天津市北辰区大张庄镇千亩稻田秋收现场，收割机穿梭在金灿灿的田间，一派丰收景象。
　　张怡然摄

　　稻浪随风起伏，稻穗金黄饱满，收割机在田里欢快地穿梭，人们的脸上洋溢着丰收的喜悦……这是记者日前在天津市北辰区大张庄镇看到的一幕。一位种粮大户告诉记者，“在‘振兴链组’帮助下，今年新种的‘津原637’水稻，每亩产量达到一千四五百斤，比去年增收10%以上。”

　　这是北辰区探索创新“振兴链组”工作模式助力乡村全面振兴的缩影。北辰区委组织部主要负责人介绍，近年来，北辰区委坚持以系统思维推进抓党建促乡村全面振兴，分类别分领域搭建起一二三产业融合、规模化种养殖、吃住游购娱、红色+文化、村企联手、村融民和、乡村人才等7条产业链，成立“链”上党组织，最大限度、千方百计调动链上资源力量，助力乡村全面振兴。

　　“振兴链组”助力农业提质增效。北辰区农业农村委聚焦“一二三产业融合链”和“规模化种养殖配套链”两条链组工作，坚持“以链带产、以链促强、以链创新、以链提质”，上半年一产增加值增速16.9%，位列天津市第一。以大张庄镇为例，该镇依托“振兴链组”，大力推广优质品种水稻等农作物规模化种植，农业农村、文旅等区级部门齐“上阵”，在抱团共建、种植技术、农文旅融合等方面上门服务、精准指导，各类农作物产品“附加值”提升了、种粮农民的收入多了，农户种起粮来更有底气。

　　大张庄镇田庄村第一书记杨胜伟是来自北辰区农业农村委的干部，在他的带动下，村党支部整合链上资源，深度调研、盘清“家底”，通过“党组织领办合作社”方式，整合村内1406亩闲置土地，开展“粮油轮作”规模化种植，收获了村集体致富的“第一桶金”。同时，结合村内土地规整、油菜花花期长等特点，探索用好“花海经济”，联动区级部门、高校、国企等主体，打造集花田打卡、露营烧烤、农产品展销、乡村美食、研学体验于一体的“北辰北农趣营地”农文旅融合项目，促进村集体增收百万余元。

　　“振兴链组”为基层农村赋能减负。北辰区聚焦“区域有什么、农民需要什么、组织能干什么”，抓党建促乡村全面振兴就“谋划什么、保障什么、服务什么”，充分发挥党建“链组”作用，持续深化整治形式主义为基层减负，破解基层治理“小马拉大车”问题。“村级承担的事项现在明确了，很多数据不用重复报、会议的频次也少了，给老百姓解难题办实事的时间就多了。”不少村干部谈起“减负”后的变化深有感触。

　　既要减负还要赋能。北辰区双街镇聚焦乡村人才产业链，结合双街农业示范产业园建设，深入挖掘双街镇村本土“田秀才”，设立激励鼓励制度，培育了一批爱农村爱奋斗的新时代好农民。村民鲍秀岐一心投身建设观光农业，为掌握葡萄的种植技术，投入大量的时间和精力，成为地地道道的葡萄种植行家，因技术创新获得了全国劳模的荣誉称号。他将自己的种植技术毫无保留地传授给其他农户，帮助村民群众提高种植质量，带领农户增收百万余元。

　　“振兴链组”将惠农富农落在实处。今年以来，北辰区依托“链组”载体，瞄准手机“新农具”、农村电商“新农活”，创新打造“党支部+电商”农产品产销新模式，制定发挥党建引领作用支持农村电商10项措施，开展农村电商系列专题培训，累计辐射覆盖2000余人次。“链组”的有效牵线，让300余种优质农副产品进入北辰区“党支部+农村电商”的带货“大盘子”，100余个农业企业、村集体、生产厂家实现对接合作，一批村第一书记“助农直播间”和村级直播带货“新农人”得到积极培育，带动村集体增收3200余万元。

　　在多条“振兴链组”赋能下，采取“政府搭台、企业唱戏”方式，搭建“线上+线下”运作的北辰区农品馆，引入联营直销、银行补贴、积分兑换等方式，持续创新新型农品供销模式。目前，馆内已入驻北辰区“津农精品”产品11个、津门老字号3个、非遗4个，入驻农产品企业15家，在品牌推介、农品销售、企业服务、市场开拓、农民增收等方面发挥了积极作用，多家企业实现了强强联合。截至目前，“津农精品”实现销售额近6亿元。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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