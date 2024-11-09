人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数字经济和绿色协同发展对话会举行

2024年11月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京电  （记者康朴）数字经济和绿色协同发展高层政策对话会日前在北京理工大学朝阳科技园举行。对话会主题为“迈向环境可持续和包容性的数字未来”，由联合国贸易与发展会议和北京理工大学共同主办。

　　与会者认为，数字化与环境可持续性紧密相关，数字技术的快速创新和广泛应用为经济绿色增长带来新机遇，也给全球治理带来新挑战。中国在数字技术应用和绿色发展方面积累了有益经验，中国积极倡导并参与相关领域国际合作对缩小数字鸿沟、实现全球可持续发展具有重要意义。各国需加强合作，共同推进数字经济绿色治理，构建公正、包容、共享的全球数字生态体系。

　　外国驻华使领馆和联合国贸易与发展会议、联合国工业发展组织等国际组织，以及国家相关部委、北京市相关部门、高等院校、研究机构和产业界百余位国内外嘉宾参加会议。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
丰田中国刘鹏：与中国市场共创美好生活
　　丰田汽车（中国）投资有限公司副总经理刘鹏做客“2024进博会客厅”栏目。人民网 欧阳易佳摄 人民网上海11月8日电 （记者车柯蒙）1964年，皇冠轿车通过广交会首次进入中国市场，60年间，面对日新月异的中国汽车市场，丰田在推动自身发展的同时，与中国汽车产业共同发展。…
业界：构建生态圈 推动矿产资源供应链可持续发展
　　人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）矿产资源供应安全保障是构建现代化产业体系的关键支撑。“矿产资源供应链生态圈主体应正视机遇和挑战、共促开放和合作新发展，秉持长期主义、共建包容和谐新业态，共育产业发展新动能，为矿产资源供应链可持续发展贡献力量。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部