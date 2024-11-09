本报北京电 （记者康朴）数字经济和绿色协同发展高层政策对话会日前在北京理工大学朝阳科技园举行。对话会主题为“迈向环境可持续和包容性的数字未来”，由联合国贸易与发展会议和北京理工大学共同主办。

与会者认为，数字化与环境可持续性紧密相关，数字技术的快速创新和广泛应用为经济绿色增长带来新机遇，也给全球治理带来新挑战。中国在数字技术应用和绿色发展方面积累了有益经验，中国积极倡导并参与相关领域国际合作对缩小数字鸿沟、实现全球可持续发展具有重要意义。各国需加强合作，共同推进数字经济绿色治理，构建公正、包容、共享的全球数字生态体系。

外国驻华使领馆和联合国贸易与发展会议、联合国工业发展组织等国际组织，以及国家相关部委、北京市相关部门、高等院校、研究机构和产业界百余位国内外嘉宾参加会议。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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