据新华社深圳电 （记者王丰、卫韦华）继今年4月底超级充电站数量首次超过传统加油站数量后，深圳的超充站建设日前再次取得新突破。最新数据显示，截至目前该市已建成超充站670座，并计划今年底前累计建设1000座，这让深圳实现“超充之城”的梦想更近了一步。

一辆家用车使用慢充桩充满电通常需要7至8个小时，使用快充桩则需要1至2个小时，而使用超充桩可以在10分钟或者更短的时间内充电80%或以上，最快实现“一秒钟一公里”。2023年6月29日，深圳推出首个全液冷超充示范站并宣布启动“超充之城”建设。

目前，深圳应用超充技术、推广超充设施、布局超充站点的进程稳步推进，已初步构建遍布全城的超充服务网络。南方电网深圳供电局数据显示，前三季度深圳充电站（桩）用电量28.33亿千瓦时，同比增长6.95%，侧面反映出充电基础设施的有效运行。

作为国内新能源产业重镇，深圳已形成良好的产业链生态，拥有超2万家新能源和数字能源企业。《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》提出，力争到2024年底，建成技术全球领先、场景多元覆盖的超充设施服务体系，推进“电力充储放一张网”电力需求调配互动机制日趋成熟，加快形成企业、技术、场景等生态优势。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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