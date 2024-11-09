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第三季度中国货币政策执行报告发布

将加大货币政策调控强度

2024年11月09日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月8日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的2024年第三季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，加大逆周期调节力度，为经济回升向好创造了适宜的货币金融环境。金融总量合理增长，9月末社会融资规模存量、广义货币M2同比分别增长8.0%、6.8%，前三季度新增人民币贷款16万亿元。信贷结构持续优化，9月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长14.5%和14.8%，均超过全部贷款增速。融资成本稳中有降，9月新发放企业贷款加权平均利率为3.51%，较上年同期低0.31个百分点。人民币对一篮子货币稳中有升，9月末中国外汇交易中心人民币汇率指数较上年末上涨1.0%。

　　报告提出，下阶段，中国人民银行将注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，强化中国人民银行政策利率引导作用，发挥市场利率定价自律机制和存款利率市场化调整机制效能，提升金融机构自主理性定价能力，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月09日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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