本报北京11月8日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会发布的10月中国物流业景气指数为52.6%，较上月回升0.2个百分点。

10月，绝大部分分项指数环比回升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数等保持在景气区间。业务总量指数为52.6%，较上月回升0.2个百分点。新订单指数为52.7%，较上月回升0.4个百分点。企业增长预期乐观，业务活动预期指数为57.7%，连续多月处于较高景气区间。工业产品、居民消费、大宗物资等物流需求均有所回升。工业物流领域，通信设备、家居家电、新能源汽车等回升势头较好。在节假日因素和各地促消费政策推动下，居民消费物流需求平稳，线下商贸批发市场流通加快、商超零售业务恢复性增长，电商网购活动旺盛。

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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