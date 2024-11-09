第七届进博会技术装备展区，欧姆龙展台展出的第九代乒乓球教练机器人。

计海新摄

医疗器械及医药保健展区，参观者在查看头皮健康检测结果。

本报记者 伊 霄摄

消费品展区，参观者在秘鲁“温暖驼”展台选购羊驼玩偶。

新华社记者 金马梦妮摄

医疗器械及医药保健展区展出的机器人辅助手术系统。

唐 克摄

进博会作为连接国际国内的重要平台，发挥着引领消费潮流、丰富消费供给、促进消费升级的作用。本届进博会上，新产品、新技术、新服务集中亮相，为高品质生活提供更多选择，助力高质量发展，也为世界经济注入新动能。记者走访进博会现场，记录全球好物进入千家万户，不断满足人民日益增长的美好生活需要的生动故事。

——编 者

聚焦绿色智能 培育新型消费

本报记者 屈信明

应用多种智能控制技术的家居环境系统，可自动调节室内温度、湿度、含氧量等至适宜水平；不必更换耗材的智能净化加湿一体机，使用起来既方便又环保；双变频节能的复古冰箱，好看又实用……本届进博会上，消费品展区精彩纷呈。数字化、绿色化、智能化的家电家居产品为消费者提供了多样化选择。

依托全产业链优势，结合人工智能技术，三星为消费者提供智能、环保的使用体验。工作人员介绍，用户可遥控开启AI节能模式，操作相关系列的冰箱、洗衣机等，有效降低能耗的同时，可随时查看能耗情况。在三星相关APP的智能模块中，用户还可查看家电运行状态。

宜家展台带来全新的弗斯达系列产品，包括餐具、家纺等，融入石榴、柿子和糖葫芦等图案，为居家生活增添中国元素。该系列的纺织品部分使用再生材料，更加绿色低碳。宜家展台工作人员介绍，通过回购和再售服务方案，消费者可用符合条件的宜家旧产品换取宜家购物卡。

“我们希望借助进博会溢出效应，将更多符合本土消费者需求的创新成果带入中国乃至全球家庭，鼓励更多消费者将可持续理念融入日常生活。”宜家有关负责人叶乐思说。

不少产品在适老化方面下功夫。松下展出了一款配备多处扶手、可多段调节角度的单人床，有效解决老人起身困难的问题，提供更好的居住体验。

满足多样需求 释放发展潜力

本报记者 王子凯 孙龙飞 王云杉

在爱茉莉太平洋展台，一群参观者围在一台机器前，等待着自己的肌肤测试结果。通过这台“皮肤多维检测仪”，测试者可了解个人肌肤状态。

“中国市场已经成为行业风向标，消费者对美妆产品的需求更加个性化和多样化。”爱茉莉太平洋相关负责人表示，“中国持续扩大对外开放，不断为各国企业带来发展机遇，我们未来要以创新、数字化和可持续发展为核心，更好地满足中国消费者的需求，与中国经济共同成长。”

自行车品牌丸石将展台布置成一座独特的“绿洲”，引人探索。“我们首次将融合电助力技术的轴传动自行车带到进博会，同时还带来了摇摆三轮车、家庭母婴车等产品。”丸石品牌负责人甘霖说，近些年骑行逐渐融入大家的生活，我们希望能够为消费者生活出行、外出郊游提供更便捷、更安全、更绿色的自行车产品。

优衣库推出三大“智慧纤维”面料服装。“中国市场有良好的营商环境和创新氛围。”优衣库中国首席执行官潘宁表示，将持续关注中国市场，为更多消费者带来优质产品。

强化科技支撑 赋能未来出行

本报记者 齐志明 杨 阳

今年进博会的汽车展区以“出行，未来无限可能”为主题，既有整车厂商展示新款车型，也有来自自动驾驶、低空经济、新型储能（汽车）等领域的展商展示最新成果，向人们提供了未来出行的更多可能性。

氢燃料电池具备高效率、低氢耗、长寿命的特点。丰田展出了3款燃料电池系统。其中，全球首次展出的额定功率为300千瓦的燃料电池系统（双系统），已率先搭载在49t燃料电池牵引车上。

自动驾驶拥有广阔市场前景，更多趋于完善与成熟的智能驾驶项目在加快落地。在梅赛德斯—奔驰展台，标准轴距E级车运动版搭配了由中国研发团队主导开发的导航辅助驾驶，可实现多场景下的自动变道、自动远离大车等智驾功能。

大众汽车在今年进博会首次线下展出由高性能本土电子电气架构CEA驱动的智能座舱模拟器。大众汽车集团（中国）执行副总裁韩三楚说：“我们将充分利用中国市场的发展机遇和创新优势，为消费者提供更好的产品与服务。”

释放溢出效应 助力医疗发展

本报记者 杨彦帆

在本届进博会，史赛克现场上市了一款全新升级的超声外科吸引系统，能同时满足软组织去除、骨组织打磨等功能，通过更精准、更安全的操作，提升手术效率和外科医生的使用体验。“进博会是高水平对外开放的平台，也是促进高水平合作发展的平台。”史赛克中国总经理张绍斌表示，“通过进博会，我们与各界交流想法、构建合作关系，探寻共同成长的机遇。”

从达芬奇手术机器人到Ion支气管镜机器人，直观复星已有多款产品落地。“进博会的平台对我们手术机器人系列产品在中国市场拓展业务具有很大的促进作用。”直观复星企业事务副总裁郭楚漫说，直观复星将继续致力于技术创新与服务优化，为国内医疗事业的发展贡献力量。

本届进博会上，医疗器械及医药保健展区以“健康中国，美好生活”为主题。智慧关节机器人、降血脂创新药物……多款医疗创新产品、尖端技术和服务集中展出，进一步满足人民对美好生活的向往。

美敦力连续7年参加进博会，今年携多款产品亮相。“进博会平台让我们的创新医疗科技从展台走向临床，服务患者。”美敦力全球高级副总裁顾宇韶说，美敦力始终看好中国市场，坚定投资中国市场。

安全可口美食 走进千家万户

本报记者 赵 政 常 晋

来自所罗门群岛的三文鱼罐头口味丰富，来自马里的巧克力口感丝滑，参观者品尝后连连称赞。从坦桑尼亚的红酒到卢旺达的咖啡豆，从贝宁的坚果到老挝的榴莲饼，进博会让越来越多国家的美食走进中国的千家万户。

本届进博会，莱慎生物首次推出以大蒜E素为主要成分的“达妥”混合型饲料添加剂，将其应用于水产养殖，可有效防止水产动物受病原微生物侵袭。“要实现饮食健康，首先要保证食材健康。”莱慎生物首席执行官林华利说。

让消费者在享受美味的同时吃得更健康，成为本届进博会许多企业展示的共同主题。百事公司旗下品牌乐事新品鲜焙裸米饼米香浓郁，做到糖、味精、食用香精等零添加。

添加核苷酸和硒元素的婴幼儿配方奶粉，含有乳钙、水解蛋黄粉的儿童成长配方奶粉，富含澳洲金枪鱼油的中老年奶粉……本届进博会上，荷仕兰推出多元化产品组合，让参观者眼前一亮。

进博会上食品领域一系列新产品、新技术、新服务，不断满足国内消费者对健康、安全食品的追求。

体验运动魅力 倡导健康理念

本报记者 孙龙飞 王子凯 杨 阳

戴上VR眼镜，沉浸式体验专为高水平运动员设计的训练场景；通过裸眼3D效果展示，一双专业跑鞋的科技含量直观呈现在眼前……在本届进博会消费品展区的亚瑟士展台，各类交互式体验让参观者加深了对品牌的了解。

“通过技术创新和研发，我们为跑步爱好者提供更贴合、舒适的穿着体验。”亚瑟士中国总裁高凯表示，亚瑟士在中国设立研发中心，专为中国市场研发推出的运动鞋服装备广受消费者青睐。

在耐克展台，刘翔、苏炳添等中国田径运动员的比赛鞋服在醒目位置展出。作为以生产跑步鞋起家的公司，耐克不仅助力中国竞技体育发展，同样惠及更多普通运动爱好者。

11月4日，耐克运动研究实验室创新跑步咨询服务进驻上海淮海品牌体验店，为国内跑者提供个性化的训练和跑鞋装备指导。“中国跑步市场潜力巨大，我们正加大对这项业务的投资。”耐克中国董事长兼首席执行官董炜表示，公司践行“在中国，为中国”的承诺，不断提升本土创新能力，更好服务中国消费者。

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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