常 晋

走进第七届进博会，总能与“高品质生活”不期而遇。

德国拜尔斯道夫展台，咨询美白护肤品的观众络绎不绝；永盛株式会社展台，卡蒂丽智能行李箱首次亮相；创新孵化专区，安装自适应AI动力系统的“踏月者”鞋亚洲首展……一系列优质产品通过进博会这一桥梁进入中国，不断满足人们日益增长的多样消费需求。

更多的消费选择，成就更好的生活体验。依托进博会强大的溢出效应，中国消费者不出国门就能享受各国好货，在购物中得到实惠，收获满足。自首届进博会以来，免扎针的可穿戴血糖仪等医疗设备落地应用，为健康生活保驾护航；洗衣机器人等智慧家电上线销售，让居家生活便捷舒心；棕榈油材料跑鞋等低碳产品广受欢迎，推动绿色生活成为风尚……顺应新需求，引领新需求，高水平开放促进高质量发展，带来高品质生活。今年进博会，400多项代表性新产品、新技术、新服务集中展示，更将进一步助力实现人民对美好生活的向往。

进博会不仅惠及中国人民，更为参会国家和地区民众带来了实实在在的利好。马达加斯加的羊肉首赴“进博之约”，给中国消费者带来不一样的舌尖体验，既丰富了百姓餐桌，也为马达加斯加打开了农业现代化的“机遇之窗”；秘鲁“温暖驼”羊驼玩偶呆萌可爱，自2018年通过进博会打开销路后，销售额大幅增长，显著改善了包括马马尼在内的秘鲁手艺人的生活水平。一个个互惠互利的进博故事，成为“让发展成果更多更公平惠及各国人民”的生动注脚。

畅买全球的便利，化为消费升级的红利，激发生活提质的活力与全球发展的动力。进博会是开放融通的贸易盛会，更是推动中国民生改善、促进世界共同繁荣的发展舞台。随着中国开放的大门越开越大，高水平开放的平台越来越多，“东方之约”将为全球经济复苏注入更多动能。

《 人民日报 》（ 2024年11月09日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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