中国人民银行昨天(8日)公布了三季度末金融机构贷款投向报告，报告显示，前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。

数据显示，工业、服务业和基础设施相关行业中长期贷款保持较高增速。三季度末，本外币工业中长期贷款余额24.23万亿元，同比增长15.1%，增速比各项贷款高7.5个百分点，前三季度增加2.45万亿元。

普惠金融领域贷款保持较快增长。三季度末，人民币普惠小微贷款余额32.9万亿元，同比增长14.5%。农户生产经营贷款余额10.3万亿元，同比增长12.6%。

绿色贷款保持高速增长，三季度末，本外币绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25.1%，其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.86和12.04万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

贷款支持科创企业力度较大。三季度末，获得贷款支持的高新技术企业25.79万家，获贷率为55.7%，比去年同期高1.1个百分点。高新技术企业本外币贷款余额16.03万亿元，同比增长9%，增速比各项贷款高1.4个百分点。

(责编：王震、申佳平)

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