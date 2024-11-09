中新网西宁11月9日电 (记者 李江宁)“西宁南北山绿化建设持续35年，成为百姓身边看得见摸得着的生态福祉，实现了由‘感受到’到‘享受到’的可喜改变。”9日，青海省林草局森林资源管理处处长蔡平表示。

当日，西宁南北山森林可持续经营试点现场观摩会在西宁市湟水林场举行。

森林是陆地生态系统的主体，具有保护生物多样性、缓解全球气候变化、遏制土地退化、控制水土流失和满足多样化社会文化需求的重要作用。

据介绍，西宁南北山绿化工程1989年实施至今已经实施35周年，西宁南北两山经过绿化由童山濯濯转变为郁郁葱葱，生态价值、生态效益和社会服务功能极大提升，西宁地区生态环境和城市景观极大改善，实现了构建城市山地森林、改善城市生态环境的最初目标，为西宁绿色发展奠定了坚实的基础。

35年来，昔日的荒山秃岭已绿树成荫，山地森林景观初具规模，彻底改变了南北两山的旧貌，河湟谷地绿色底蕴不断浓厚，西宁城市宜居水平极大提高。西宁市先后获得了“人居环境范例奖”“国家园林城市”“全国绿化模范城市”“国家森林城市”等荣誉称号，开创了青藏高原森林城市的先河。

“目前，在南北山森林产业化转换方面，存在森林资源利用率不高的问题。”青海省南北山绿化服务中心主任殷光晶介绍说，为此，南北山以森林可持续经营具体方式方法切入，深化拓展西宁南北山森林可持续经营的新思维、新理念，确保到2025年，南北山初步形成以森林经营方案为核心的森林可持续经营决策机制，区域性主要类型的林分结构更加优化，促进天然林正向演替，森林生态系统服务功能和固碳能力得以增强，并通过试点总结提炼出可推广复制的森林可持续经营模式和技术标准。

“西宁南北山绿化建设已经到了关键转型期，森林可持续经营是推动西宁南北山生态建设与保护实现绿色转型、高质量发展的必然要求和长期任务。”蔡平表示，未来，青海省林草局将以森林可持续经营为契机，开启森林资源提质增效的新时代，塑立南北山生态品牌、文化品牌，扮靓“扩绿、兴绿、护绿”的青海名片。

(责编：王震、申佳平)

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