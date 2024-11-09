中新网绍兴11月8日电 (张益聪)“信息时代、数字时代、智能时代，我们正处于哪个时代？”7日，在浙江省绍兴市举办的国际可持续智造大会暨中德高端制造会议上，众多专家、学者立足工业4.0面向智能化的未来趋势展开了讨论。

在圆桌对话环节，围绕“人工智能时代，高端制造业的机遇与挑战”话题，加拿大工程院院士、天津大学浙江国际创新设计与智造研究院院长顾佩华，浙江省机电集团原党委书记、董事长王敏，浙江省青年企业家协会秘书长于千朋，天通控股股份有限公司副董事长、总裁潘正强，德国引诺国际创新中心中国区CTO威格尔特·弗兰克进行了深入探讨，共话制造业高质量发展新机遇。

会议现场。王刚 摄

制造业准备好了吗？

当前，在工业4.0环境下，智能时代已经到来，全球制造业企业面临着诸多挑战，它们准备好了吗？

“水满则溢。全球进入智能时代，正是因为工业底座已经达到了这个阶段。”作为中国制造业企业领导者，王敏认为，智能化属于制造业发展的一个阶段。

譬如，传感器技术在工业3.0时代已经成熟，随着智能时代到来，结合大数据、算法，使得装备的智能化逐渐增强，促使制造业进步一日千里。

“从现在看，信息技术和人工智能发展迅速，技术快速迭代，甚至看不见天花板在哪里。”王敏认为，企业如果不能主动融入这个时代，就要面临被淘汰的风险。

在顾佩华看来，未来技术与创新工场一头连着学院高校，一头连着企业，企业惟有建立起服务培养人才的创新生态，才能快速响应市场对人才能力发展的动态需求。

在发展中看问题，机遇与挑战并存。一方面，从2010年开始，中国制造业已经赶超全球多个强国，向着制造业强国迈进，尤其在大型基建设备制造方面领先全球，比如，盾构机等；另一方面，中国在精细化零部件制造、关键技术的高端装备制造领域还有待提升，比如，光刻机等。

圆桌会议现场。王刚 摄

智能化是万能公式吗？

“浙江企业在东南亚地区调研时发现一个问题，越南的人工费没想象中便宜，而且效率低下，综合成本反而会提高10%。”于千朋坦言，这是企业投资的一个缩影，而智能化同样是一种投资，所以适合的才是最好的。

浙江省青年企业家协会有510名会员企业，其中2024中国500强企业有21家，2024中国民营经济500强企业有33家。

除了会员企业，于千朋还调研过海内外众多企业，为其所言提供了强大支撑。“以人工智能为例，它在迭代优化、构建平台方面更适用于资金足、技术深、团队优的大企业，但却可以实际应用到中小企业当中。”他说。

除此之外，青年企业家潘正强表示，目前人工智能等一众技术还在生成式发展的阶段，尚且离不开人的参与，但随着这种态势越发深刻，在企业管理和人力资源方面的影响将更加深远。

“如果智能化高端制造可以完全代表高效、高质、高水平，那就意味着，在大量基础工作中，人的作用在淡化。随之而来的，如何管理企业、整合资源将成为新命题。”潘正强坦言，可以预见的是，未来工人会变少，工程师会增多。

会议现场。王刚 摄

高端制造业指向何方？

“智能化在带来冲击的同时，也将迎来大企业和中小企业之间的分工变化。”威格尔特·弗兰克认为，一方面，大企业将成为领域深耕的链主企业，成为新兴技术、平台的开发者，并且业务开展逐渐向服务端拓展；另一方面，中小企业将与大企业深度合作，运用技术、平台提质增效的同时，持续强化单点优势，并在技术反馈中帮助大企业不断迭代、优化前沿技术。

值得一提的是，2024年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，两国关系始终稳中向好，正是基于双方务实的行为作风，而德国以西门子、奔驰等企业为首，本身就是全球高端制造的代名词。

“浙江是民营经济大省，而制造业是浙江的经济支柱。”于千朋表示，在数字化向智能化迭代的过程中，浙江企业尤其是民营企业成为高质量发展的重要基础，因此数字经济的前景，与智能化也有直接关联。

更直观来看，数据已经揭示了浙江省持续开放，并不断深耕数字化的实际成果。一方面，2023年浙江省出口规模已经跃升至中国全域第二，进口规模为前五位；另一方面，2023年浙江省数字经济的增加值占了该省GDP的52.5%。

据悉，本次会议由天津大学浙江国际创新设计与智造研究院、德国石荷州经济技术促进中心等单位主办，中新社(北京)国际传播集团有限公司浙江分公司承办，中国民主建国会浙江省委员会、浙江省投资促进中心、浙江省青年企业家协会协办。(完)

(责编：王震、申佳平)

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