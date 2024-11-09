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进博会首设新材料专区 跨国企业遇见中国市场新机遇

缪璐
2024年11月09日08:45 | 来源：中国新闻网
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中新网上海11月8日电 (记者 缪璐)第六届进博会开幕当天，价值3亿美元的“首日首单”诞生于新材料领域；第七届进博会上，首次设立的新材料专区搭建起该领域创新发展的国际交流平台。

窥见发展趋势，迅速搭台聚力，这样的高效率，在肖特玻管中国区销售与市场总监蒋琼看来，体现了“进博会的与时俱进”。从第四届进博会首设创新孵化专区，到第七届进博会首设新材料专区，进博会一直因时而变，不断“上新”，成为跨国企业洞察中国市场发展方向的风向标。

眼下，在产业变革浪潮中，新材料作为战略性、基础性产业，正成为高技术竞争的关键领域，也是加快发展新质生产力的重要产业方向，新材料专区的设立，让不少跨国企业感叹，“将为企业未来在中国市场的发展带来新机遇”。

第七届进博会新材料专区，来自美国、日本、德国、新加坡、巴西、意大利等多个国家的世界500强和龙头企业现身展区，展出了涵盖电子材料、生物材料、特种材料等位于制造产业链上游的高附加值产品。

作为国际领先的特种材料制造商，德国肖特集团非常看重此次的新材料专区之行，携各个领域的创新产品亮相，其中不乏在科幻电影中才能见到的“科技猛料”。比如，只有一片指甲盖大小却可以容纳132个生物样本的玻璃微阵列；助力手术机器人炼就“火眼金睛”的玻璃光纤……

除了产品展示，肖特更看重的，是可以在这里与同行伙伴进行交流。蒋琼说：“新材料专区的设立，可以让我们更精准与同行对接和交流，从而碰撞出新的想法。未来的创新不仅是材料本身，更多的是行业间的交流和互动。”

从半导体专区，到低碳环保专区，再到新材料专区，“全勤生”德国科技集团贺利氏在进博会上的搬迁紧跟中国经济发展趋势，“新材料专区的设立与我们的专长高度匹配。”贺利氏大中华区总裁艾周平说。

贺利氏首次在进博现场引入“医疗健康”板块的先进材料，希冀在中国开拓新的市场。艾周平表示，近年来，“新材料”在中国被赋予新的战略地位，“让我们备受鼓舞，可以为其进一步发展作出新的贡献”。

“产业科技的进步，材料是最核心的。”进博老友杜邦在本届进博会上全球首发利维优硅凝胶美容复用面贴(眼贴、颈贴及额头贴)，该新品是杜邦医用材料跨界护肤品领域的创新飞跃。

杜邦电子与工业事业部中国技术总监吴秋菊认为，新材料专区的设立将对国际先进技术与产品的发展起到促进作用，“中国的客户要求更高也更多，但包容性强，因此会加快促进新材料技术的迭代，这也给企业提供了更大的机会”。

首次以展商身份参加进博会的立邦，也选择入驻新材料专区，并在现场推出了两款全球首发及一款中国首秀创新产品。立邦中国首席执行官钟中林表示，立邦深知进博会的重要性，也一直密切关注其发展动态，新材料作为科技创新和产业升级的重要支撑，是大众了解行业趋势和发展的重要窗口。(完)

(责编：王震、申佳平)
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