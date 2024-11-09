中新网太原11月8日电 题：山西黎城：乡村振兴的“绿色崛起”之路

作者刘小红

在革命老区山西省黎城县，一场由中央专项彩票公益金助力的乡村振兴浪潮正在兴起。2024年，黎城县成功争取到4000万元中央专项彩票公益金，并撬动财政投资、社会资本等多元投入共计1.2亿余元，用于支持产业发展、基础设施提升等17个项目，旨在打造山西革命老区乡村振兴“新样板”。

图为：黎城县特色露营基地项目效果图。黎城县乡村振兴发展中心供图

项目区地处武乡、左权、黎城三县相交地带，这里红色文化底蕴深厚、生态环境优美、水资源丰富、产业发展特色鲜明、基础设施完善，为项目建设提供了得天独厚的条件。项目以源泉河为生态轴线，将河谷内的6个行政村串联起来，构建起太行丹泉山水画廊、乡村旅游先行区、水经济产业发展区、农文旅融合样板区“一廊三区”的空间布局，探索出一条红色赋能、绿色康养、文旅融合的乡村集群发展新路径。

在产业发展上，黎城县创新实施“三个三”战略，即发展现代农业、旅游产业、水产业“三业”，激发龙头企业带动、村集体企业联动、村民主动就业增收“三动”，促进租金、股金、薪金“三金”增收。通过系统推进、精准发力，整合资源，推动农户走上规模化种植、养殖及生态旅游的致富之路。

绿色振兴方面，黎城县紧扣“两条线”思路，一方面依托太行山水生态环境优势，通过生态河道治理、滨水商业街等项目，发展“生态+”经济，以山水旅游带动河谷乡村共同富裕；另一方面，完善基础设施建设，实施道路修缮、垃圾治理、污水治理等项目，营造生态康养的宜居环境。

文化赋能方面，黎城县多措并举打好旅游“特色牌”。在红色文化发展上，保护好、利用好红色资源，让革命精神、红色文化融入民众日常生活；在绿色发展上，依托自然生态优势，盘活乡村闲置资源，发展特色庭院产业；在原生态乡村发展上，挖掘片区特色，保留乡土风情，发展农家乐、休闲采摘、民宿等文旅配套服务，打造乡村旅游新亮点。

图为：黎城县乡村教学点项目效果图。黎城县乡村振兴发展中心供图

人才善治方面，黎城县广泛吸纳地方专家、企业经营人才、村民代表等力量，集思广益，确保项目符合实际、尊重发展规划。同时，大力推行招才引智、返乡创业等政策，加强产业培训，构建起完善的乡村基层人才招引培育体系。

组织振兴方面，黎城县以源泉村物业公司为典范，发展壮大村集体经济组织，鼓励村集体依托自身资源、资产、资金优势，发展适度规模经营，积极参与旅游产业发展，吸纳农民就业，增加农民收入。

通过这一系列项目的深入实施，预计项目区将带动当地民众务工就业约1.56万人次，提供稳定就业岗位约173个，使就地就近务工农户年均增收1.98万元以上，项目区6个村村集体经济总额增收298万元，其中源泉村村集体经济收入将持续突破100万元。

黎城县丹泉河谷“一廊三区”和美乡村建设乡村振兴项目，不仅将项目区发展与脱贫攻坚、乡村振兴紧密结合，更通过机制创新、乡村增景、产业带动等多措并举，为富民增收注入新的活力，绘就了一幅生态宜居、产业兴旺、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村新画卷。

(责编：王震、申佳平)

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