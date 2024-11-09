据新华社北京11月8日电（记者赵文君）市场监管总局统计，截至2024年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5500万户，民营企业在企业总量中的占比稳定在92.3%。前三季度，全国新设民营企业619.1万户。

区域发展更加均衡。前三季度，东、中、西、东北四大板块民营企业均保持稳中向好的发展态势。东、中、西部地区民营企业发展趋势平稳，分别新设314万户、160.5万户、114.4万户；东北地区民营企业企稳回升，新设民营企业30.2万户。

产业结构进一步优化。前三季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为16.5万户、82.5万户、520.1万户，第三产业占比超过八成。伴随全国统一大市场建设，绿色低碳行业的转型提速，工业运行呈现积极亮点，“电力、热力、燃气及水生产和供应业”新设民营企业增速达到9.9%。民生保障方面发展势头良好，“教育”“卫生和社会工作”新设民营企业增速均达到6.2%。

据新华社北京11月8日电（记者赵文君）市场监管总局统计，截至2024年9月底，全国登记在册个体工商户达1.25亿户。2024年前三季度，全国新设个体工商户1402.4万户。其中，第一、二、三产业新设数量分别为77.7万户、65.8万户、1258.9万户。截至2024年9月底，第三产业登记在册个体工商户达到1.11亿户，占个体工商户总量的比例接近九成。

(责编：王震、申佳平)

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