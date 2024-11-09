相约上海，博览世界。自2018年以来，每年如期而至的进博会，成为中国与世界不变的约定。

行走在上海国家会展中心偌大的展馆中，密集亮相的“全球好物”引领消费新时尚，首发首展的各类新品映射绿色化、智能化新趋势，精彩纷呈的文化活动彰显文明因交流互鉴而多彩……

迈入第七届、越办越好的进博会，宛如一扇窗口，向世界传递中国坚持高水平开放决心的同时，也让世界近距离感受高质量发展的中国经济之美。

这份美，体现在中国百姓对高品质生活的追求——

从“共用一张桌子”到“拥有60平方米展位”，多年进博之旅助力磷虾油产品热销，让来自挪威的阿克海洋生物看到了中国市场的巨大潜力。

使用高科技材料、更舒适安全的防护服，来自马来西亚的猫山王鲜果榴莲，能应对重度装修污染的空气净化器，全新氢燃料动力汽车，分类更精细化的高档化妆品，更智能的数码设备、健身器械、家居用品……

本届进博会上，瞄准中国百姓衣食住行等方面消费新需求，各国参展商们使出浑身解数展示最具特色和竞争力的高品质产品，表达进一步拓展中国市场的强烈愿望。

今天的中国，伴随经济社会的快速发展，人民生活显著改善，对美好生活的向往更加强烈。一个鲜明变化是居民消费结构不断升级，人们愈发青睐科技和文化含量更高、品质更好、使用更便利的产品，更注重运动健康和精神生活。

超14亿人口、超4亿中等收入群体、超1.2万美元人均GDP、超47万亿元社会消费品零售总额……如此规模的中国大市场，谁都不想错过。透过进博会窗口，世界看到了中国百姓的生活之美，从中捕捉未来商机。

这份美，体现在中国产业结构的不断优化升级——

衡量经济发展有两把标尺，一把是总量，一把是结构。前者代表的是速度和规模，后者反映的是质量和效率。

今年进博会上，各种“高精尖”技术和产品吸引参观者驻足：

西门子能源带来以新型树脂作为材料的可回收风机叶片；力拓展示使用生物质和微波能代替焦煤的创新炼铁工艺；欧姆龙携乒乓球教练机器人上演精彩的人机对战……

更高端、更智能、更绿色，进口展品之变映射中国产业结构之变。

面对增长疲弱的世界经济，中国经济在应对挑战中前行，迈向高质量发展的步伐扎实有力——发展新质生产力成为共识，传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，生物制造、商业航天、新材料、低空经济等正在成为新增长引擎。

这些新变化，是中国经济向“质”而行的生动写照。中国高质量发展为世界经济增长开启了一扇希望之门，也必将带来广阔新机遇。

这份美，体现在中国携手世界合作共赢的开放之姿——

本届进博会开幕前夕，欧盟对华电动汽车加征关税正式生效。顶着单边主义、保护主义的逆风逆流，中国通过进博会持续发出高水平开放的坚定声音，也为世界搭建了合作共赢的舞台。

第七届进博会吸引约3500家企业参展，其中世界500强和行业龙头企业数量达到297家，创历届新高。

今年，美国参展企业数量继续名列前茅。继去年美国政府首次设立官方展馆之后，美国食品与农业馆今年再次亮相，开馆首日签约额就超过去年总和。

从第一届开始，进博会一直积极为最不发达国家参展提供便利，今年邀请了37个最不发达国家参展并提供120余个免费展位。孟加拉国的黄麻手工艺品、赞比亚的蜂蜜、坦桑尼亚的腰果等特色产品得以漂洋过海，进入中国的千家万户。

经济全球化是历史大势、时代潮流。零和博弈、赢者通吃思维只会阻碍前进的脚步，坚持开放包容、合作共赢才能不断开辟发展新空间。

在进博会这个舞台上，我们看到一个个展台、一次次研讨、一场场签约，汇聚成跨越国界的经济合作大潮。它背靠中国经济大海，涤荡保护主义浊流，秉持互利共赢理念，为促进世界繁荣发展注入正能量。 （记者韩洁 周蕊）

新华社上海11月8日电

(责编：王震、申佳平)

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