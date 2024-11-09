本报北京11月8日电 记者张翼8日从中国石化获悉，我国首个商业开发大型页岩气田——涪陵页岩气田累计生产页岩气突破700亿立方米。目前，该气田日产气量超2000万立方米，源源不断地为长江经济带沿线6省70多个城市、2亿多居民送去绿色清洁能源，为保障国家能源安全、助力实现“双碳”目标贡献积极力量。

涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆等区县境内，于2012年年底实现重大勘探突破，2014年3月投入商业开发，2017年如期建成100亿立方米年产能。目前，涪陵页岩气田已累计探明页岩气地质储量近9000亿立方米，保持国内单个页岩气田累产最高、单井累产最高等多项纪录，连续多年保持80亿立方米以上稳产，约占我国页岩气年产量的三分之一，对促进能源结构调整、缓解我国中东部地区天然气市场供应压力具有重要意义。

页岩气是一种非常规气藏，开发10余年来，涪陵页岩气田从零起步，创新形成页岩气高效开发六大核心技术体系，制定176项页岩气勘探开发标准和规范，取得404件国家专利授权，关键开发技术实现100%国产化。特别是，面对水平段长超过3000米的施工技术难题，涪陵页岩气田打造了从理论、技术到装备的涪陵第三代钻完井、压裂技术系列，有效提升单井产量和开发效益，推动实现气田少井高产的目标；首创“瘦身井”技术，科学缩小井眼及套管尺寸，有助于提高钻井速度、节约施工成本，实现国内页岩油气钻井工程工艺革命性突破，该技术已应用在208口井，源头节约成本近5亿元。

涪陵页岩气田所在地区是长江经济带上游重要的生态保护区，中国石化精准实施井位部署勘测，避开植被丰富等环境敏感区，采用“井工厂”施工，大幅减少征地面积；全面推行“减量化—再循环—再利用”清洁生产方式，应用网电钻机、电驱压裂设备，能源消耗平均减少60%，有效减少二氧化碳排放；投运国内首个页岩气产出水处理工程，废水回收利用率达100%；研发绿色环保的页岩超滑水基钻井液，油基钻屑实行无害化处理后资源化利用，被自然资源部评价为“绿色典范”。据测算，涪陵页岩气田的成功开发建设，每年可减排二氧化碳1200万吨，相当于植树1.1亿棵或800万辆经济型轿车停开一年。

(责编：王震、申佳平)

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