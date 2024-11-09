人民网上海11月9日电 （记者杜燕飞、任妍）“今年展会聚焦以消费促进与新质生产力发展。新质生产力将激发消费新潜能，推动家居卫浴市场向高品质、智能化、可持续化发展。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，骊住集团全球高级副总裁陶江做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈栏目时表示，今年是集团第五次参加进博会，希望借助进博会溢出效应，让展品从展台走向千家万户，“让人们无论身在何处，都能享有更美好的家”。

陶江表示，家居卫浴行业正从“中国制造”向“中国创造”，关联着大众生活，是千家万户改善家居条件，实现美好生活的见证者和赋能者。希望借进博会平台，发挥自身多元创新优势，与政府牵手，与企业联动，共谋发展。

谈及如何提升产品质量与消费者体验，陶江认为，新质生产力以创新为主导作用。骊住“以人为本”进行产品、设计、服务的多重创新升级。在功能层面，希望提供高品质产品，帮助更多消费者打造舒适的居住环境；在精神层面，让消费者找到释放压力、回归自我的空间。

“中国消费市场不仅广阔，也展现出开放性和前瞻性。消费者不仅追求产品的实用性，对前沿科技、独特设计、高品质的创新产品也有着浓厚的兴趣。”陶江说，在中国，集团采取了具有针对性和灵活性的多品牌和多品类齐头并进的战略。

在创新方面，陶江表示，2019年，骊住在上海成立亚太研发中心，目前已成为了骊住全球陶瓷创新中心。

“今年，我们收购了爱信集团旗下智能马桶业务，加强对产品关键部件的开发和生产，在更好地服务本地消费者的同时，深化企业在中国的业务布局和战略发展。”陶江说，在上海设立并升级了骊住体验中心，近距离了解消费者需求，更好地服务中国消费者。

当前，可持续发展已成为业内关注的热点。陶江表示，集团提出2050年环境愿景，将减缓和适应气候变化、可持续用水和循环经济作为3大重点领域，支持中国“双碳”目标。目前，在全球已有8家工厂实现碳中和。其中，中国江门工厂已于2020年实现碳中和。

陶江进一步说，集团在中国研究生产可生物降解的包装材料，使用甘蔗等植物的提取物，减少20%以上的包装材料中的碳排放；通过使用最新3D打印技术，减少过剩材料和能源消耗。

“我们已连续5年与联合国儿童基金会合作，通过提供SATO简易坐便器和洗手装置，改善贫困偏远地区超过1200多万人的卫生环境。今年宣布将该合作延长至2027年，为更多社区提供安全、清洁的厕所和卫生解决方案。”陶江说。

(责编：王震、高雷)

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