许玮：进博会促进贸易合作 坚定企业在中国发展信心
2024年11月09日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞、任妍）“展会汇聚了全球最优质企业，进一步促进了全球贸易合作，推动了各要素创新和进步。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，美乐家中国区总裁许玮在做客人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，本届进博会上，美乐家首次与五大合作伙伴进行合作，签约金额达4.1亿元，共同为中国消费者打造优质可靠的健康产品。
许玮介绍，今年是公司第四次参展进博会。本届进博会上，展出了超过100款产品，并全球首发了为中国消费者定制的燕麦植物基巧克力、纤倍力八黑谷物块两款新品，旨在向公众普及膳食营养知识，促进科学健康的饮食习惯。
谈及人工智能、大数据、5G+等新技术如何推动企业发展，许玮认为，新一轮工业革命优化了运营流程，提升了市场竞争。目前，以智能化、云化、移动化和数字化为核心的四大现代信息技术提升了公司运营效率、创新能力和市场竞争力。
许玮进一步介绍，在生产智能化方面，公司通过建设智能工厂和现代化物流中心，实现精益生产效率提升180%。其中，仓储物流中心采用了一整套智能仓库管理系统，AGV自动引导车实现了生产与物流的无缝对接。目前，配送中心操作人员已减少至132人，拣选效率提升到了3000单/小时。
“数字化转型是为了更好地服务每一位顾客。我们构建360度用户画像，建立精细化的自动化营销平台，实现个性化促销和信息传递。”许玮说，通过整合多触点消息沟通和小程序商城，提升了会员在线购物体验，网络订单占所有销售渠道的90%，降低了营销成本。
(责编：王震、高雷)
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