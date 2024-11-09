来进博会 敲开“新机遇”的大门！
2024年11月09日09:33 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （欧阳易佳）黄浦江畔，“四叶草”盛装迎客，再次热闹起来。为期6天的中国国际进口博览会，有着怎样的魅力，让3496位新朋、老友相聚于此？人民网记者带您一探究竟。
(责编：王震、高雷)
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