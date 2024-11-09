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出行报销更便利 12月1日起民航旅客运输服务推广使用电子行程单

2024年11月09日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者车柯蒙）继铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票后，国家税务总局、财政部、民航局联合对外发布公告，自2024年12月1日起，在我国民航旅客运输服务领域推广使用全面数字化的电子发票——航空运输电子客票行程单（以下简称电子行程单），将进一步便利广大旅客出行和单位报销。

据国家税务总局征管和科技发展司有关负责人介绍，税务部门认真贯彻落实中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》关于“有序推进铁路、民航等领域发票电子化”的部署要求，顺应广大旅客需求，在前期铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票后，又扩展到民航旅客运输服务领域。

据介绍，电子行程单全面推广使用后，旅客通过电子行程单自动化、智能化开具及交付服务，满足不同类型的需求，无需再获取纸质行程单，节省了纸质行程单邮寄费用。单位财务人员可以通过电子行程单开展无纸化报销、入账、归档、存储等业务，实现相关业务“网上办”；单位可通过登录电子发票服务平台，查询电子行程单对应的增值税税额并按规定勾选抵扣，免去按照总价进行换算的计算程序，减轻工作量。未来随着纸质行程单的使用大幅度减少，行程单的印制、发放、作废回收、打印系统维护、邮寄等成本也将大幅度降低。

为方便旅客和单位，民航旅客运输服务领域推行使用中设置了2024年12月1日至2025年9月30日的过渡期。过渡期内，纸质行程单、电子行程单、其他发票并行使用。需要注意的是，纸质行程单、电子行程单、其他发票三者之间不可重复开具。

(责编：王震、高雷)
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