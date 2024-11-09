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前三季度国际收支基本平衡 双向跨境资本流动稳定有序

2024年11月09日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局8日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2024年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2406亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动总体稳定有序。

货物贸易规模稳步增长。数据显示，前三季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差5182亿美元，同比增长17%。其中，货物贸易出口24728亿美元，同比增长6%；进口19546亿美元，同比增长3%。

“前三季度，我国加快发展新质生产力，产业竞争力不断提升，叠加外需回暖共同拉动出口。同时，我国工业生产稳定增长，大宗商品、机电产品等进口增多，推动我国货物贸易进口进一步增长。”国家外汇管理局有关负责人表示。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，我国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口提供了基础。同时，随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差作出贡献。

服务贸易收支保持增长。数据显示，前三季度，服务贸易逆差1814亿美元。“一方面，旅行逆差1582亿美元，同比增长30%。当前居民出境旅游、留学等持续恢复，旅行支出增长；同时，我国持续优化外籍来华人员服务，境外人员来华旅行增加，带动旅行收入较快增长。”上述负责人说，另一方面，新兴生产性服务业顺差增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差296亿美元，同比增长3%；电信、计算机和信息服务顺差159亿美元，同比增长22%。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，近年来，我国通过持续推动服务业扩大开放，优化服务贸易政策体系，开展服务业扩大开放综合试点示范和服务贸易创新发展试点建设，推动服务贸易规模快速增长，成为全球服务贸易增长的重要动力。

双向直接投资平稳有序。上述负责人说，前三季度，我国对外股权性质直接投资净流出987亿美元，各类企业“走出去”整体合理有序；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入600亿美元。

“展望未来，外部环境仍错综复杂，但我国经济保持持续稳定增长的基本面没有改变，存量政策和增量政策接续发力，有利于国际收支继续保持基本平衡。”上述负责人说。

(责编：王震、高雷)
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