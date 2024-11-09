人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）核技术应用产业链共链行动是中央企业产业链融通发展共链行动之一。日前，国家原子能机构等12部门联合印发的《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》提出，到2026年，我国核技术应用产业自主创新能力显著提升，产业领域进一步拓展。

在日前举行的首届核技术应用产业链共链行动大会上，与会嘉宾表示，我国核技术应用产业在细分领域的发展阶段并不相同，辐照材料改性等传统领域已形成较为成熟的产业格局，但核医疗等新兴领域尚处于规模化发展初期。中央企业作为“链长”，要与各类所有制企业合作，加快构建合作共赢的产业链共同体，进一步推动补链固链、强链塑链取得实效，提升我国核技术产业基础能力。

“核技术应用产业是现代高新技术产业，涉及核技术在工业、农业、医学、环保、公共安全等多个行业领域的广泛融合应用，是战略性新兴产业和新质生产力的典型代表。”国务院国资委规划发展局副局长姚兰说，希望中央企业主动对接国家区域发展战略，深化与地方合作，发挥龙头带动作用，与产业链上中下游紧密协同，做好产业链的组织者和协调者，成为产业创新发展的引领者和推动者。

国家原子能机构系统工程司司长黄明全表示，作为“链长”企业，中核集团要发挥科技型骨干企业支撑引领作用和带动作用，坚持科技创新，以原创技术供给强链；坚持协同发展，通过优化资源配置补链；坚持自主可控，从原料到整机延链，全力构建现代化产业链，营造多链交联并进，上下游共同发展的良好格局。

中核集团总会计师王学军表示，中核集团要发挥在核技术应用领域的产业和技术优势，在上级部委、地方政府、金融机构、产业界的支持和帮助下，围绕“加强创新合作，引领产业转型升级”“加强产业合作，打造产业高质量发展新增长极”“加强行业互动，培育良好产业发展环境”“加强国际合作，助力构建人类命运共同体”四方面，深化产业链务实合作，以核技术应用现代产业链建设带动国家核技术应用产业高质量发展迈上新台阶。

大会同期发起设立了核技术应用产业联盟。中核集团、中物院、中广核等11家发起单位将通过这一公共平台，从谋划提出顶层政策体系建设建议、加强技术攻关和标准制定协同、促进行业合作和交流、推动产业高质量数字化转型发展四方面入手，链接国内核技术应用行业主体，高效协同推进核技术应用产业链发展质量持续提升，融通带动全行业集聚发展。

(责编：王震、高雷)

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