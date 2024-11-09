进博会云集宾朋，“四叶草”喜迎“新”风。11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会如约而至。400多项代表性新产品、新技术、新服务齐聚一堂，首秀首发展品大量涌现。

只有一片指甲盖大小的玻璃微阵列居然能容纳132个生物样本？在今年首次成立的新材料专区，七届进博会“全勤生”德国肖特集团展出的新产品吸引了大量观众驻足。

“这款产品集成了材料技术、生物医学技术和光学技术，仅通过50纳升，即约千分之一的泪滴，便能诊断出干眼症疾病的状态。”德国肖特集团先进光学事业部亚太区销售总监吴敏向人民网《财米油盐》介绍，该企业七次参加进博会，展台越来越大，展品也越来越丰富。进博会，已经成为企业展示新技术、新产品的重要平台。

同样亮相新材料专区的英威达，是今年首次参加进博会的“新面孔”。英威达一体化生产基地总监陈明斌表示，“我们用10年时间，投资140亿元在中国投资建成了尼龙66材料一体化生产基地，在上海建成了亚太区研创中心。希望通过进博会大平台，在中国市场找到更多新材料的应用场景，拓展市场空间。”

今年进博会，人工智能体验区进阶至3.0。具身机器人、AI大模型等“黑科技”产品吸引了不少观众排队体验。“重50斤的水袋，有了外骨骼之后居然轻得像空气！”一位女观众穿戴上一款外骨骼机器人便轻松提起灌满水的塑料袋，直呼“太神奇了！”

“四叶草”之大，大在场地、容量，更大在满满的活力与机遇。创新孵化专区为年轻的创新“种子选手”提供了发展新机遇。

第七届中国国际进口博览会创新孵化专区馆长黄安文介绍，今年，该专区首次聚焦绿色低碳、数字经济、生命科学、制造技术四大赛道进行策展，集中展示360个创新项目，实现规模和质量双提升。

第一次来到进博会的巴基斯坦年轻人莎扬·亚尔对创新孵化专区带来的全球机遇充满期待。“我们是一家提供创新咨询服务的年轻公司，希望在进博会上与中国的创新生态建立合作，同时希望在这里和全球其他国家的机构实现对接、达成合作。”

七年初心不改、越办越好，如今的进博会，早已成为国际前沿技术、创新果实进入中国市场的“第一站”。随着中国开放的大门越开越大，更多创新之花将在“四叶草”绚丽绽放，在中国大市场结出满满硕果，为推动世界经济增长、增进各国人民福祉贡献力量。

出品人：叶蓁蓁

总策划：赵强

总监制：宋丽云 孙海峰

制片人：章斐然 谢婷 李鉴

监制：吕骞 李彤 白静

策划：申佳平 李佳 严川吉雨

文案：方经纶 杨菁菁（实习）

摄像：许峥 魏青成

图片：翁奇羽

剪辑：杜军 田奥勋 石雪

包装：赵晨

设计：林珊珊

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王震、高雷)

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