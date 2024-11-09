新华社北京11月9日电（记者潘洁）国家统计局9日发布数据显示，10月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点，消费市场运行总体平稳。

统计数据显示，10月份，食品价格同比上涨2.9%，涨幅比上月回落0.4个百分点。食品中，鲜菜、猪肉和鲜果价格分别上涨21.6%、14.2%和4.7%，涨幅均有回落；牛肉、羊肉、食用油和鸡蛋价格降幅在2.7%至13.4%之间。

10月份，非食品价格同比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。非食品中，能源价格下降5.1%，降幅比上月扩大1.6个百分点，其中汽油价格下降10.7%。扣除能源的工业消费品价格下降0.2%，降幅与上月相同，其中新能源小汽车、燃油小汽车价格分别下降6.6%和6.1%。服务价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

据测算，在10月份0.3%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.4个百分点，今年价格变动的新影响约为0.7个百分点。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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