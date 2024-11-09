人民网北京11月9日电 （记者任妍）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举办。期间，赫力昂中国非处方药事业部总经理张蕾接受采访时表示：“今年是赫力昂第七次参展，也是第三次以独立企业身份亮相。多年来，赫力昂从进博会强大的‘溢出效应’中受益良多，不断通过进博会平台拓宽‘朋友圈’，拥抱更广阔的发展空间。”

张蕾介绍，今年赫力昂的进博会参展主题为“健康共享未来”。“展台以‘树木环绕的生活社区’为设计理念，将品牌巧妙融入户外、家庭、健身三大生活场景，不仅展现了赫力昂对大众健康的守护，更彰显了‘以人为本，提升每日健康’的企业使命”。

进博会是向世界共享“中国机遇”的窗口，已成为全球创新产品的首发地与聚集地。据张蕾介绍，本届进博会上，赫力昂展示了超过70款非处方药、营养保健品及口腔健康产品，其中芬必得布洛芬软胶囊及扶他林双氯芬酸二乙胺乳胶剂2%等产品更是国内“首展首秀”。此外，赫力昂还重点展示了企业在推进可持续发展和健康包容性方面的最新成果和决心，希望携手更多合作伙伴共筑生态项目，扩充企业的“朋友圈”和“生态圈”。

随着中国不断推进高水平对外开放、持续改善营商环境，为包括赫力昂在内的跨国企业注入在华发展“强心剂”。展望未来，张蕾表示，作为进博会的“老朋友”，赫力昂始终对中国市场的发展充满信心，“今后我们将为消费者带来更多高品质产品，携手合作伙伴，不断开拓创新，贯彻可持续发展理念，构建全面健康管理生态圈，助力‘健康中国2030’目标早日实现”。（王颖对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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