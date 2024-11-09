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周星：进博会溢出效应持续扩大 释放更多活力与机遇

2024年11月09日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者任妍、栗翘楚）在11月5日至10日举办的第七届中国国际进口博览会（简称“进博会”）上，来自全球的各大展商拿出“看家好货”，共计400余项全球首发、亚洲首展、中国首秀在此上演。连续举办七届，进博会对中国与全球贸易的积极效应不断显现。

“进博会是中国庞大市场的缩影，也是中国链接全球的枢纽，这正是它对外资最大的吸引力所在。”博览会期间，普华永道中国公共事务主管合伙人周星接受采访时表示，首先，利用进博会企业可以在短期内有效接触来自世界各地的优质潜在买家或投资者，拓展销售和业务资源网络。其次，进博会为外资企业了解中国消费市场提供了绝佳窗口，有利于全面直观地了解中国的多元化采购需求，并据此及时调整优化产品和服务架构。最后，能为外资企业提供与政府、商协会、行业组织、其他创新类企业进行深度交流的平台，推动外资企业更快更好地融入中国的经济发展和创新生态圈。

在人工智能的推动下，普华永道还提供了智能分析工具，帮助企业进行数据驱动的决策。在具体的使用案例中，通过AI算法，企业能够从大量的数据中提取有价值的信息，进行市场分析、风险预测和战略规划，从而在激烈的市场竞争中占据优势。

进博会期间，普华永道还在展台发布多份智库报告，包括《商业银行跨境金融业务发展白皮书》《2024汽车电动化报告》《2024消费者之声调研中国报告》等。作为进博会参展商联盟体育产业专业委员会成员单位，普华永道受邀参与到体育产业专委会于11月7日举办的“体育+科创”主题研讨会，并在研讨会上发布最新版的《普华永道全球体育行业调研报告》。

(责编：王震、高雷)
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