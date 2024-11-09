人民网北京11月9日电（记者乔雪峰）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，欧莱雅北亚及中国公共事务总裁兰珍珍做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈栏目时表示，人工智能、大数据、5G+等新技术会对当前社会带来变革，也会给企业带来更多新变化，为市场消费者带来很多福祉。

兰珍珍表示，在今年进博会上，欧莱雅以三馆联动的形式全面参展，呈现了新产品、新科技、新体验以及新理念。“希望通过全方位的展示，能够让我们的参观者和市场看到产品的新技术提供给消费者，利用进博会这个大平台，让我们的产品能够从展品到商品再到爆品。”

近年来，进博会对于中国与全球贸易的积极效应不断显现。对此，兰珍珍表示，进博会不仅是向世界展示中国，也是向中国展示世界，除了产品之外的人文艺术等广泛交流。“通过一系列活动，我们把中国的美、世界的美，表现成各美其美、美美与共，通过进博会诠释了以美做纽带，向全世界、向中国都输入和合共生，大美泱泱的理念。”

当前，优化营商环境已经成为激发市场活力，进一步吸引和提振国际投资的关键因素，成为各国推动经济转型升级的共同追求。兰珍珍表示，欧莱雅1997年进入中国市场，乘着中国不断开放的大好时机，见证了中国近年来营商环境发生的重大改变，提振了美妆行业的信心。

(责编：王震、高雷)

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