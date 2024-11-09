原标题：ESG中国·创新年会（2024）在京举办

近日，ESG中国·创新年会（2024）在北京举办。年会以“赋能新质生产力，共创可持续未来”为主题，也是中央广播电视总台“ESG发布”系列活动之一。

据悉，本次会议由中国企业改革与发展研究会联合中央广播电视总台财经节目中心、首钢集团有限公司共同举办，承办单位为中国企业改革与发展研究会可持续发展工作委员会、企业观察报社等。会议还举行了“2024年度ESG卓越实践”颁布仪式，包括中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司在内的31家企业获得证书。

此外，在晚间的ESG卓越实践研讨会环节，举行了“ESG中国·创新年会永久会址”授牌仪式、中国企业改革与发展研究会可持续发展工作委员会成立仪式，发布中国ESG研究十大课题（2025)，并举行《中国ESG榜样》丛书和《奔跑者——中国经济脊梁》发布仪式。

(责编：崔元苑、李源)

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