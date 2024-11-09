人民网北京11月9日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。记者注意到，今年参展的世界500强和行业龙头企业数量创历史新高，达297家。

进博会的现场热潮涌动，这里汇聚了全球最前沿的科技与创新成果。

在医疗器械及医药保健展区，不少新老朋友纷纷抓住机遇，加速落地了众多全球领先的创新医疗科技和解决方案。

与会嘉宾表示，这些创新成果的落地，不仅为中国医疗行业的发展注入了新活力，也进一步推动了全球医疗科技的交流与合作，为提升人类健康水平贡献着力量。

作为进博会的“老朋友”，雅培在11月6日举办了以“明察秋毫，迎刃而解”为主题的一系列活动。在这些活动中，雅培旗下的四大诊断业务部门携手，对从肺结节的早期发现一直到肺癌防治的筛查策略进行了探讨。

近几年，随着影像学技术发展及健康体检人群增加，肺结节检出率逐年升高。

对此，上海同济大学附属第十人民医院呼吸内科主任、教授王昌惠建议，肺癌高危人群每年做一次胸部低剂量螺旋CT，对直径小于8mm的肺部小结节检出率可达80%以上，患者查出结节后应及时与医生沟通，并根据结节大小和形状制定随访计划。

雅培核心诊断全球副总裁陈迎介绍，公司拥有核心诊断、快速诊断、即时诊断和分子诊断等诊断业务。创新的检测与诊断工具能够在一定程度上满足不同场景下的检测需求，从而为疾病管理提供相应的信息。

“从肺结节的预防，到肺结节癌变风险的筛查，再到肺部恶性肿瘤的精准治疗，我们持续提供全病程管理诊断解决方案。”陈迎说，肺结节的本质是肺泡出现异常细胞增生，其会受到多种因素的影响。其中，病毒、细菌、结核分枝杆菌感染等呼吸系统疾病有可能导致良性肺部结节的产生，并且此类肺结节在日常检查中较为常见。

早检测、早筛查是预防的关键所在。雅培快速诊断产品助力临床实现“早发现、早诊断、早治疗”，助力实现门急诊患者的快速分流，进而减少呼吸道感染以及肺结节的发生概率，产品涵盖了多种病原体检测试剂。

复旦大学附属肿瘤医院检验科主任、教授郭林也表示，针对肺癌早期筛查需结合临床信息、影像学检查与评估及肿瘤标志物检测等信息综合分析研判，以进行后续诊疗。

(责编：王震、高雷)

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