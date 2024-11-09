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走进第七届进博会 衰老干预创新成果抢先看

2024年11月09日11:47 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者车柯蒙、王天乐）近年来，在全球老龄化加剧的背景下，衰老干预的需求不断上升，衰老干预领域吸引了众多具备研发实力的企业入局。去年中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，，首度参展的跨国原研药企赛诺根在亚洲首发衰老干预产品瑞拓龄。时隔一年，“新朋友”变“回头客”，走进第七届进博会赛诺根展台，衰老干预领域的最新研发成果和前瞻性创新思考在这里得以展示。

“今年进博会我们带着与哈佛大学联合研发的产品亮相，有望解决当代消费者睡眠困扰。”赛诺根亚太公共事务总监大卫·菲利普·希斯卡表示，近年来中国消费者对于健康、生活质量愈发关注，这是重要的机遇。

谈及进博会平台效应，他说，参与进博会就像是搭乘一辆快车，借助这一交流平台，能够更快、更深入地了解各领域的先进技术，让先进技术更好地为市场所接受。

去年进博会期间，赛诺根与国药达成合作，双方合资成立国药赛诺根，加大对中国市场的布局。“通过合作，用好中国医药科技创新优势，有助于进一步加快行业研发创新。”希斯卡表示，下一步将加大衰老干预前沿基础技术的研发力度、加快创新成果的产品化，为消费者美好生活赋能。

(责编：王震、高雷)
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