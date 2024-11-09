人民网北京11月9日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月8日，银华绍兴原水水利REITs成功在深圳交易所上市交易，标志着全国水利基础设施REITs第一单正式落地，这也为水利领域基础设施投融资开辟了一条新路径。

REITs，全称为Real Estate Investment Trusts，中文名称为不动产投资信托基金，以能产生稳定现金流的不动产为投资标的，通过经营管理不动产来获取收益，并将收益按一定比例分配给投资者，简单来说就是将不动产证券化。

“经过多年建设，水利领域已经积累了大量优质的基础设施存量资产。但是长期以来，我们水利基础设施建设主要是依靠于财政的投入为主。”浙江省水利厅副厅长黄黎明介绍，把这些资产通过REITs等模式有效盘活，将有力改变水利基础设施建设过度依赖财政投入的现状，为水利高质量发展提供资金保障。

银华绍兴原水水利REITs的底层资产为汤浦水库，这座水库担负着绍兴市区及宁波慈溪部分区域的原水供应重任，目前已安全运营20余年，近十年平均每年供水量3亿立方米以上，近三年营业收入均为2亿元以上，收益持续稳定。项目发起人绍兴市原水集团，通过将汤浦水库接下来30年的经营收益转化为REITs发行，为绍兴正在推进的省重大水利项目——镜岭水库募集建设资金。

据悉，得益于此次探索，浙江建立起了银华绍兴原水水利REITs这一涉水REITs平台，打开了水利资产上市的窗口。该平台可择优将全市原水、供水、污水处理等符合条件的涉水资产分步纳入扩募范围。目前，已完成1个水库，2个生活饮用水厂、1个工业水厂、2个城镇污水处理厂等涉水资产整合，整合规模约90亿元。

(责编：王震、高雷)

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