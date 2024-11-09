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蒋意达：共享中国市场机遇 开拓发展新空间

2024年11月09日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）“展会已经成为全球产业和中国深度互动、开放合作和共享发展的平台。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，太古（中国）有限公司主席蒋意达在接受采访时表示，希望通过进博会展示企业对市场发展的信心，与各界伙伴交流合作，共享市场新机遇，开拓发展新空间。

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会。蒋意达认为，进博会对于推动中国与世界的开放与交流、合作与共赢，发挥了重要作用。作为展现中国高水平对外开放的窗口，进博会规模与参与度逐年提升，已成为交流的桥梁，推动各国企业共享中国高质量发展机遇。

“作为参展企业，我们很高兴加入推进高水平对外开放的行列。”蒋意达说，以服务贸易馆为例，很多企业汇聚在一起，大家交流互鉴，对于市场动态、产业形势、消费趋势等有更好的把握，有助于更好地开拓超大规模市场。

蒋意达介绍，“全方位”是本届进博会集团参展的关键词。其中，地产、饮料、飞机维修等多元核心业务集中亮相，内容涵盖业务投资、可持续发展、社会贡献等维度。同时，利用多媒体互动式展台帮助观众“全方位”了解现有及发展中项目。比如“北京太古坊”VR空间、厦门太古翔安国际机场维修基地沙盘AR技术等。

“展台上展示的太古地产1000亿港币投资计划中的中国内地项目、太古可口可乐超过120亿元的投资承诺等进展，是我们长期深耕中国市场的缩影。同时，也展示了集团在推动可持续发展等方面的行动。比如太古可口可乐‘消碳庄园’项目。”她说。

助力企业的发展，离不开相关政策支持。蒋意达认为，一系列政策释放出中国更加开放的信号，为企业释放了更广阔的市场发展空间，提振发展的信心。

近期发布的《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》提出，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

“以太古正在开拓的医疗保健领域为例，在上述9地试点设立外商独资医院，这对于外资企业而言意味着更多投资机会。”蒋意达说，期待更多政策尽早落地、形成合力，以更加市场化、法治化、国际化的营商环境，共同推动经济发展行稳致远。

在推动新质生产力发展方面，蒋意达认为，发展新质生产力是推动高质量发展的核心驱动力，也是企业持续前进的动力所在。太古发展新质生产力的导向主要包括创新主导和绿色发展两方面。

“我们注重数字化创新，利用科技赋能，提升运营效率并升级服务体验。例如，进博会上‘北京太古坊’VR空间，观众可以第一视角进行虚拟实地考察，拥有身临其境的体验。”她说。

在绿色发展方面，蒋意达介绍，太古旗下各业务有一系列具体举措，比如太古地产“1.5°C科学基础减碳目标”，致力于在2050年前实现净零碳排放。在太古“Swire THRIVE”可持续发展策略的指引下，集团在各业务领域负责任地使用天然资源，尽量减少废弃物和污染，并鼓励实践创新、投资于有助减少对环境造成影响并能带来长远发展的项目。

(责编：王震、高雷)
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