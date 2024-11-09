11月7日，作为第七届中国国际进口博览会的配套活动，第四届碳达峰碳中和国际实践大会在上海开幕，本届大会的主题为“低碳中国，行!”，以中国的低碳行动成果及强大的低碳行动能力，展示中国落实低碳绿色发展、推进双碳目标建设的实际情况。

本届大会由丝绸之路城市联盟会同中国经济体制改革研究会、中国治沙暨沙业学会等机构主办，北京丝绸之路合作与发展促进会、北京中创碳投科技有限公司协办，主要议题包括中国治沙防沙的成果、中国低碳城市建设、中国低碳产业发展及公民行动。

中国经济体制改革研究会会长、国家发展改革委原副主任彭森在致辞中表示，经济社会发展全面绿色转型，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要统筹处理好发展和减排、整体和局部、当前和长远、政府和市场的关系，需要进一步全面深化生态文明建设体制机制改革，用改革的方法解决发展中的问题。

生态环境部首席法律顾问别涛表示，中国在生态环保领域的法律体系已基本形成，但在应对气候变化、碳达峰碳中和领域还相对薄弱，要把加强应对气候变化的相关立法作为形成和完善法律体系的重要任务纳入立法议程，为应对气候变化提供更加有力的法制保障。

会议上发布了“中国低碳城市建设年度报告(LCCP)”和“喜鹿鹿CiWalk指数”。据介绍，由大会组委会发布的喜鹿鹿 CiWalk 指数，是一个用于评价城市中各种“CityWalk”路线的综合质量的数值，旨在鼓励城市居民多走路，用脚步丈量城市，用行动改善环境。

大会还围绕“中国低碳化城市建设面临的现状和未来”和“低碳产业与双碳目标”举行了两个专题研讨。（来源：绿色中国）

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经